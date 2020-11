Alfredo Sánchez, nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, anunció el nombramiento de Alfredo Sánchez Castañeda como nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General.

En un boletín, la universidad detalló que Sánchez Castañeda es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Université de Paris 2 (Pantheon-Assas).

También es profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, de Derecho Comparado en la División de Estudios de Posgrado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

Al realizar el anuncio, Graue reconoció la labor de Mónica González Contró como abogada de la institución. Destacó que durante los cinco años que estuvo a cargo de la Oficina propició la adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres y al movimiento He for She; se creó el protocolo para la atención de los casos de violencia de género, así como políticas institucionales para prevenir, atender, sancionar y conseguir su erradicación en un futuro.

Grue resaltó que los reglamentos de transparencia y acceso a la información pública, y de responsabilidades administrativas de los funcionarios y empleados, así como el Comité de Transparencia, las normas para la protección de datos personales, el reglamento del Tribunal Universitario y la reestructuración de la Oficina de la Abogacía General, fueron otras de sus aportaciones.

Por su parte, Sánchez Castañeda agradeció al rector su nombramiento y afirmó que pondrá todo su esfuerzo para continuar el camino que ha iniciado la Universidad para transitar del combate a la violencia de género a una vida libre de este flagelo.