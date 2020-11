AMLO defiende desfogue de presa que inundó zona chontal y sobrevuelo para no enfermarse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la decisión de inundar la región chontal fue para evitar un impacto mayor en Villahermosa, donde se hubieran tenido más damnificados.

“Si dije eso porque lo hicimos. Yo lo planteé, si no cerrábamos esa compuerta, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Estamos hablando de más gente, pero además que, por la corrupción, vive en zonas más bajas, también en la ciudad no sólo en comunidades. Íbamos a tener muchísimos más afectados”, dijo.

La declaración, expuesta por primera vez durante el fin de semana, se reiteró así en la conferencia de prensa matutina, tras los cuestionamientos que se le han hecho al manejo de las inundaciones en Tabasco, particularmente, al desfogue de la presa “Peñitas”.

Según el mandatario, ante las precipitaciones registradas la semana antepasada, su gobierno midió lo que ocurriría con esas comunidades:

“Medimos que se iban a ir al agua estas comunidades y optamos por cerrar una compuerta”, confirmó.

El mandatario defendió su decisión para que la inundación no fuera más grave y afirmó que mantiene la reserva en las presas ante la llegada de un nuevo huracán.

Mencionó que implementará un programa para resolver el problema de fondo, es decir, a partir de un esquema de mejoramiento urbano y construcción de viviendas, además de implementar mecanismos de manejo de las presas sobre las que no se ha tenido un buen control pero que ahora sí se tendrá.

El presidente también se refirió a las críticas de sus “adversarios” en el sentido de que, durante el fin de semana, en la gira por la zona afectada por las lluvias, realizara un sobrevuelo sin descender a la zona afectada por la inundación.

“No me puedo mojar nada más por la foto ¡No! Estoy haciendo lo que corresponde y eso ayuda más. Además, le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo y qué se gana con eso; si no se guarda la sana distancia, que me enferme de covid, pues tampoco”.

Insistió en que se mantendría al pendiente y añadió:

“(Tabasco) es mi corazón, el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones, mi amor. No soy un farsante, le tengo amor al pueblo, por eso estoy en esto. No soy fifí. Tengo que cuidarme”.