López-Gatell pide no usar el término "caso cero" que "sólo existe en las películas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras recordar que hoy que se cumple un año de que se descubrió al primer paciente que enfermó del virus SARS-CoV2 causante de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó referirse a éste como “caso cero”, pues ese término sólo existe en las películas.

“Dicho sea de paso, esto es común que ocurra en las epidemias, que se encuentre un primer caso, que se considera el caso índice, ese es el nombre técnico. Al estudiarlo se encuentra retrospectiva que se encuentra un primer caso genuino, que técnicamente se llama primer caso.

“Un tip para todas las fuentes de información, todos los periódicos, no usen el término ‘caso cero’, eso no existe en los términos de la epidemiología. Esto existe en las películas. Llamarle ‘caso cero’ es un error técnico”, solicitó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19 en México.

Respecto a qué se pudo haber hecho para evitar las casi 100 mil muertes que actualmente se reportan por covid-19 en México, López-Gatell comentó que están relacionadas con las carencias históricas en el Sistema Nacional de Salud Pública.

“Entonces ¿qué se pudiera haber hecho en retrospectiva? Se hubiera podido evitar tener un sistema de salud en este grado tan avanzado de deterioro, como está ahorita y ha estado en los últimos 25, 30 años. Lo que se hubiera podido hacer y que hubiera resultado en otra realidad es que a lo largo de 40 años se hubiera pensado que los servicios de salud pública son una prioridad”, destacó.

En otro asunto, se refirió a las oportunidades adicionales para reducir el impacto letal de la epidemia, pues a pesar de que aumentaron los casos de contagios en algunas entidades, el número de fallecimientos no se incrementó de manera exponencial en 3 o 4 entidades, sino que se mantiene relativamente estable.

“Más allá de un fenómeno estadístico, lo importante es la señal que nos revela para tener un mejor entendimiento de cómo podemos ayudar a que la población utilice los servicios de salud que están disponibles”, indicó y destacó que el objetivo fundamental desde el punto de vista estratégico es tener la capacidad hospitalaria para personas con enfermedad crónica.

En ese sentido, se refirió a la diferencia entre los conceptos de mortalidad y letalidad de la pandemia de covid-19 que, pareciera que significan lo mismo, pero en epidemiología son diferentes.

“Mortalidad es el número de personas que desafortunadamente pierde la vida divididas por la población que puede tener alguna enfermedad y perder la vida. Significa la probabilidad, el riesgo de que una persona fallezca por covid-19 durante el periodo que está la epidemia.

“Letalidad tiene otro significado. Letalidad es el número de personas que pierde la vida por covid-19 pero dividido entre aquellas personas que se ha identificado que tienen covid-19 por cualquiera de los mecanismos de confirmación: laboratorio, asociación, dictamen y el significado es la probabilidad de morir si es que se tiene covid-19”, diferenció.

“La letalidad se puede identificar como un indicador del éxito o el fracaso en la atención de la enfermedad. No necesariamente se puede interpretar por la calidad de la atención y ¡ojo con eso! Porque periódicamente aparecen comparaciones entre la letalidad de hospitalidades privados que públicos y se interpreta que la letalidad se traduce en calidad de la atención médica”, señaló.

Otra diferencia entre el sector público y privado es porque los segundos tienen la posibilidad de acudir a recibir atención médica y hospitalizarse aun cuando no existe alguna prescripción médica para hacerlo.

“Es decir, una persona con caso leve de covid-19 puede ser más probablemente hospitalizada en el sector privado que en el público, mientras que en el sector público se siguen criterios médicos estrictos porque la atención no tiene un interés lucrativo o comercial”, añadió.

Otro punto que quiso explicar es que a razón de letalidad en el discurso público se habla de que México es el que tiene la mayor afectación, pues ha estado cercana al 10% porque se compara con la letalidad que tienen otros países, como en Europa que es de 2.5%

“Esta letalidad cercana al 10% no puede compararse válidamente con lo que ocurre en otros países si no se considera que ese número es la cifra acumulada de defunciones y de casos, no lo que está ocurriendo cada semana o cada día. Esta cifra no revela el cambio que se va dando en la probabilidad de morir si es que se padece covid-19”, indicó el subsecretario.