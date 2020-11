AMLO se compromete a reabrir el caso del asesinato de Regina Martínez

CIUDAD DE MÉXICO, (apro). - El gobierno federal reabrirá la investigación por el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, la periodista Regina Martínez Pérez, prometió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina y a pregunta expresa de Proceso sobre el caso y las dudas que prevalecen sobre la sentencia en contra de un presunto partícipe en el crimen de la periodista - cometido el 28 de abril de 2012 en su casa en Xalapa- el presidente asumió el compromiso de ver el mecanismo legal para reabrir el expediente y esclarecer plenamente este homicidio.

López Obrador dijo haber conocido a Regina y recordó que en su cobertura lo acompañó en sus recorridos por Veracruz hace años, la definió como una periodista intachable.

Por ello, respondió a Proceso expresando un compromiso para revisar el caso, conocer el estado actual del mismo y buscar el mecanismo para reiniciar o retomar la investigación, posiblemente de manera independiente.

“En el caso de Regina estoy totalmente de acuerdo en que se busque el procedimiento para reabrir el cao, es un compromiso.

Conocí a Regina, me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo el andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz en 1990-91, como reportera de Proceso. Entonces la conocí, muy buen una periodista incorruptible, profesional. Si vemos la forma legal de que se reabra el caso si es que está archivado, yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora condiciones distintas porque no hay contubernio, entonces podemos conocer toda la verdad”, expuso el mandatario.

La corresponsal de Proceso en Veracruz fue asesinada el 28 de abril de 2012, en su casa, en Xalapa.