Ssa ve oportunidad para cannabis en algunas indicaciones terapéuticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la aprobación en el Senado de la República del dictamen que regula el uso de cannabis y sus derivados en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que existen importantes oportunidades para aprovechar esta planta en distintas indicaciones terapéuticas.

“Una de las que se han vuelto más conocidas son las crisis convulsivas refractarias”, comentó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Mencionó síndromes que afectan a ciertas personas, entre ellas niñas y niños, que tienen episodios convulsivos, epilepsia, que no pueden ser controladas con los medios convencionales, ni farmacológicos ni de estimulación eléctrica.

“Parece tener un papel claro ahí, la cannabis. Ciertos extractos de la Cannabis en este sentido”, afirmó el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa).

En la parte recreativa, agregó, “nos declaramos incompetentes, en el sentido de competencia legal, no de que no tengamos distintas perspectivas, pero no es nuestro ámbito de competencia legal en opinar si es bueno, si es malo, si debe hacerse, si se debe hacer un programa para incorporar su uso en forma recreativa”, consideró.

Etiquetas de covid-19 en cigarrillos

Respecto a que habrá etiquetas sobre covid-19 en las cajetillas de tabaco, el funcionario explicó que por primera vez acompañando los pictogramas, que son imágenes que permiten ver los daños que causa el tabaco, habrá una leyenda sobre que las personas que fuman tienen un riesgo mayor de enfermarse de complicaciones por Covid-19.

“Somos el primer país en el mundo, de los múltiples países que utilizan estas leyendas de advertencia, que lo contiene”, indicó.

Recordó que México está en incumplimiento respecto a la obligación legal sobre las medidas sobre el control de tabaco contenidas en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No lo tenemos planeado para que tenga una caducidad específica, mucho depende de la realidad epidémica y por supuesto que si permanece la epidemia en una fase activa por muchos meses más o por años pues será mucho más conveniente mantenerla o puede ser que más adelante ya no se considere indispensable”, dijo.