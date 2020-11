AMLO insiste en perdón de España por la Conquista: "el poder es humildad, no arrogancia", dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la petición de disculpas por parte del Estado Español, por la Conquista, fue reiterada hoy:

“Yo no quiero polemizar. Nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad no es arrogancia… pero cada quien es libre de manejar su política exterior”, dijo.

La posición fue expuesta hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en reacción a las declaraciones que dio Arancha González Laya, ministra española de Relaciones Exteriores, en una entrevista con el diario Excélsior, proponiendo un relanzamiento de la relación entre las dos naciones.

El presidente de México dijo esta mañana:

“Consideramos que hubo abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón. Hay países que mantienen todavía afanes colonialistas (…) es ese afán de dominación colonial, que no se aleja del todo, ahí está presente.

“No vamos a polemizar sobre esto, nada más decir que tenemos otra manera de pensar y que vamos a seguir manteniendo nuestra política exterior de respeto a todos los pueblos, a todos los gobiernos y apegándonos a nuestra tradición de justicia”.

El tema derivó en el abordaje periodístico que ha dado el diario de origen español, El País, a la política sanitaria mexicana especialmente ayer al publicarse un reporte especial sobre el rebasamiento de las 100 mil muertes asociadas con el covid-19.

“Acabo de leer un artículo ayer, precisamente del periódico El País, de España, un periódico que, en los últimos tiempos, durante el período neoliberal, se dedicó a proteger a las empresas españolas que recibieron trato especial en los gobiernos anteriores y ahora están molestos con nosotros porque ya México no es tierra de conquista”, expresó el presidente.

Y ya de manera explícita, se refirió en otro momento a Repsol e Iberdrola, dos trasnacionales energéticas de origen español, que ya no tienen condiciones privilegiadas para hacer negocios, de acuerdo al presidente, quien fue insistente en el ejercicio comunicacional de hoy, en solicitar se expusiera el reporte del diario aludido, así como un comentario ciudadano en la red social Facebook, que reprochaba el contenido.