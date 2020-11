"Los conservadores han querido culpar al gobierno de la desgracia": AMLO ante 100 mil muertos por covid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las acciones sanitarias implementadas en México, han dado resultados, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, al lamentar que ayer se hayan superado las 100 mil muertes asociadas al covid-19, consideró que sus adversarios, “los conservadores”, han querido culpar al gobierno de “la desgracia” que se está viviendo.

“Es evidente. No se toma en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y que en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios”, dijo.

Ese llamado, expuso, permitió frenar la velocidad de contagios para dar tiempo a habilitar la infraestructura necesaria, la contratación o capacitación en especialidades, la adquisición de ventiladores y, en general, la superación del déficit “fruto podrido de la política neoliberal”.

Extensa, la alocución presidencial al respecto, pronunciada hoy en la conferencia de prensa matutina, centró los argumentos en el deterioro del sistema hospitalario, la falta de infraestructura y personal especializado, así como en los comentarios genéricos sobre “los conservadores”, señalando destacadamente al diario El País, que ayer publicó un reporte especial sobre el desarrollo, las políticas y los efectos relacionados con la pandemia.

México, de los países con menos fallecidos

De hecho, el mandatario fue insistente en que se colocara en pantalla la serie de trabajos publicados en El País, así como el comentario que algún ciudadano, en Facebook, publicó en respuesta. Mientras que el equipo de comunicación buscaba las dos publicaciones, el asunto dio pie al comparativo con lo que sucede en España y, sin precisar las cifras, la letalidad del virus en respecto a su población.

“No me gustan las comparaciones, menos en esta situación de desgracia, pero a nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países y comparar: México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población. Nada más ofrezco disculpas a los españoles porque respeto mucho a ese pueblo, pero con relación a España, estamos hablando de que, en México, en proporción a la población, han fallecido menos personas que en ese país”.

La publicación de El País que critica la estrategia contra la pandemia. Foto: Benjamín Flores

La estrategia se mantendrá

El titular del Poder Ejecutivo, abundó en encomiar a los funcionarios del sector salud, destacadamente al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario, Hugo López-Gatell, así como a sus equipos de trabajo, destacó los informes diarios como algo único en el mundo y, expuso que en México no se dio saturación hospitalaria para luego, plantear:

“Entonces ¿por qué vamos a cambiar? ¿Nada más porque a los que medraban, robaban no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno?”

A continuación, el presidente comparó la cobertura relacionada con las inundaciones en Tabasco:

“Es como lo de las inundaciones (en Tabasco). Todos estos pasquines, El Universal, el Reforma, hablando de que no se atiende a los damnificados y se les va a atender en todo, como nunca se atiende a los pobres, a los necesitados, a los damnificados. A los que no se atiende es a los que se dedicaban a saquear, a robar, a estos periódicos damnificados por el cambio que ya no están medrando del presupuesto público que ese es su coraje.

“Por eso, se dedican a estarnos atacando, a calumniar todos los días. Lo que le hicieron al presidente Madero, nada más que ahora, a diferencia de entonces, pues hay más libertades, se cuenta con las redes sociales… imagínense en aquel entonces lo difícil que fue responderles”.

En el contexto de la conmemoración de los 110 años del alzamiento armado convocado por Francisco I Madero, inicio de la Revolución Mexicana, López Obrador consideró que, así como en ese tiempo había conservadores que defendían las políticas porfiristas aun con Porfirio Díaz ya fuera de México, sucede hoy con el salinismo como política, una fórmula de representar en el mensaje presidencial lo que describe como “el modelo neoliberal mexicano”.

Anoche, el reporte técnico diario que ofrece el gabinete de Salud, informó que se habían superado los 100 mil fallecimientos que oficialmente se han demostrado asociados con covid-19, y el rebase del millón de contagios en el acumulado desde el primer caso de contagio detectado a finales de febrero.

La posición del mandatario y su equipo, reiterada hoy, es que la estrategia de contención es eficaz y que no habrá cambios en el modelo sanitario, en tanto, las críticas a este, son descalificadas por considerarse de la oposición.

Para el presidente, lo central es acabar “con la peste de la corrupción”, que dijo, “es lo que más ha dañado a México, en tanto, garantizar las libertades y mantener ideales, es lo necesario para enfrentar los agravios, una expresión que relacionó, finalmente, con la afirmación en los cambios, “la transformación” y la diferencia de él, respecto a los presidentes del pasado.