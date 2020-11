Zacatecas: asesinan a niña de 12 años en Fresnillo

FRESNILLO, Zac. (proceso.com.mx)- La mañana de este domingo fue encontrado en el municipio de Fresnillo, el cuerpo violentado de una niña de 12 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 11 de noviembre.

El hallazgo del cuerpo de la niña se dio en un terreno baldío del fraccionamiento Abel Dávila, cuando un grupo de personas pasaban por el lugar, quienes, a su vez hicieron el reporte al sistema de Emergencias 911.

Al lugar, arribaron elementos del Servicio Médico Forense y de diversas corporaciones policiales que acordonaron el lugar.

Tras el reporte de la desaparición de la niña por parte de sus familiares ante la Fiscalía General de Justicia, el 13 de noviembre se activó la Alerta Amber con el reporte número 15/2020 a nivel nacional para poder localizar a la menor.

La menor de nombre Sofía fue encontrada envuelta en una sábana blanca y evidentes signos de maltrato físico, se informó de manera extraoficial.

"Me llamo Sofía Alejandra de tan solo 12 años de edad, fui sacada de mi casa con engaños y 11 días después encontraron mi cuerpo con signos de tortura en una tapia”. Con este texto, en redes sociales se difunde la lamentable muerte de la niña.

Personal del departamento forense de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, se informó, trabaja para identificar las causas de la muerte de la niña.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha dado información oficcial sobre el suceso.

En redes sociales la sociedad se ha expresado exigiendo a la autoridad que se de con los responsables del infanticidio y se les castigue.

Además, un grupo de madres de familia colocaron en el "Hemiciclo a Miguel Hidalgo", en el corazón del municipio una ofrenda con veladoras en memoria de la niña Sofía.

Ante este homicidio, la colectiva feminista NANATZIN publicó una carta dirigida al gobernador Alejandro Tello, al fiscal General de Justicia Francisco Murillo y al alcalde Saúl Monreal a quienes les exigen, investiguen, busquen y se castigue a quien o quienes fueron responsables de este crimen tan atroz.

"No podemos seguir siendo omisos ante las múltiples violencias que vivimos; no podemos seguir normalizando que asesinen a las niñas, a los niños, a las mujeres. No podemos seguir viviendo con angustia y miedo, en un sistema que coarta el derecho de niñas y niños a desarrollarse en un entorno pacífico, que les arrebata su derecho a la felicidad", señala la carta que aquí reproducimos íntegramente.