AMLO revisará outsourcing con empresarios: deben probar que respetan a trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador atemperó este lunes su posición respecto a la iniciativa pare eliminar la subcontratación de personal -conocida como outsourcing- que se propone enviar al Congreso.

“El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo, en actividades que lo requieran y en el resto de actividades, que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo, para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores”, dijo.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el mandatario adelantó que sostendrá un encuentro con representantes del sector privado para exponer la iniciativa y escuchar los planteamientos de las cámaras y organismos empresariales.

La posición presidencial se ha centrado en las condiciones legales que permiten el despido de personal en diciembre para recontratar en enero, cuyo objeto es evitar aguinaldos, así como la contratación temporal que omite el registro de trabajadores en la seguridad social, que afecta a una media anual de entre 300 mil y 400 mil trabajadores desde que entró en vigor la Reforma Laboral a finales de 2012, identificándolo como “el período neoliberal”.

“Eso es totalmente irregular, ya no queremos que siga sucediendo. Queremos que los trabajadores reciban su salario y sus prestaciones”, expresó.

Con esos datos, expuestos una vez más en gráficas, López Obrador admitió la posibilidad de atenuar la iniciativa pero con una advertencia:

“Si (a modificar la iniciativa), pero deben probar que no es esto (despidos decembrinos y omisión en otorgar prestaciones)”.

Añadió que en su administración se está realizando una revisión para evitar la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones patronales, y en eso dijo que se mantendrá, porque, agregó, “si no actuamos pues nos convertimos en cómplices y eso no lo podemos hacer en ningún caso”.