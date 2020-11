El gobierno no tenía información contra Cienfuegos, dice AMLO y rechaza negociación oculta con EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México no tenía información sobre el general Salvador Cienfuegos antes de su detención en Estados Unidos, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó hoy sus dudas sobre la investigación que se abrió en contra del militar desde un principio.

“En este caso no teníamos nosotros información –y ese es otro principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo—por eso, cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación ¿cómo? Si yo estoy aquí todos los días de 6:00 a 7:00 (en la reunión del gabinete de Seguridad), recorro todo el país, estoy pendiente… por eso pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de prueba”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, luego de las negociaciones que la semana pasada, en una acción inédita, resultaron en el desistimiento de los cargos, la deportación del exsecretario de Defensa a México y su puesta en libertad.

En las declaraciones respecto al caso Cienfuegos, el presidente López Obrador aprovechó para rechazar las versiones, primero sobre una supuesta amenaza del gobierno de México para retirar agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) publicada en diarios de prestigio global, y luego, una nota de la Agencia Reuters, sobre un pacto de intercambiar a Cienfuegos por un importante líder criminal, deslizando la duda sobre las filtraciones de esa información obtenida de fuentes no identificadas.

“Quién sabe qué estaban pensando, o quién les filtró la información, porque también esa era una práctica muy arraigada y perversa para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas y poner en entredicho al gobierno de México.

“Sea quien sea. Si se miente y se busca perjudicar a México. Tenemos nosotros que replicar, informar, argumentar, no quedarnos callados”, dijo.

Reitera su posición sobre agencias de EU

El titular del Ejecutivo reiteró que las cooperaciones con Estados Unidos, en su administración, es a partir del marco institucional en el que ya no caben las operaciones encubiertas como el de armas “Rápido y Furioso” que se salió de control y al que, pudiendo ser investigado para deslindar responsabilidades, se le dio carpetazo.

En tanto, al abundar sobre el acuerdo para que el general Cienfuegos sea procesado en México, expuso:

“Sencillamente, lo que pedimos es que se respetara a México, los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia que no se respetaron. Porque lo que hicieron es otro asunto, quien lo hizo. Si existen pruebas o no, eso le va a corresponder a la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Añadió que el país ha cambiado y las investigaciones seguirán su curso, insistiendo como ha venido haciendo en su confianza al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para luego dar por cerrado el tema:

“Hay que esperar el resultado y no se van a fabricar delitos como tampoco, va a haber impunidad para nadie. Entonces… esperemos (los resultados de la investigación)”.