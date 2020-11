28 dependencias declaradas esenciales no reportaron 476 mdp en contratos para la covid-19

El Instituto Nacional de Pediatría, Diconsa, la Secretaría de Marina, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, la Guardia Nacional y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras 22 dependencias federales declaradas esenciales no reportaron en Compranet contratos para hacer frente a la pandemia por coronavirus por 476 millones 321 mil 954.89 pesos. El 53% de ese monto se dio en adjudicación directa, según lo descubierto por PODER vía solicitudes de información.

El monto obtenido por transparencia se suma a los 11 mil 466 millones 582 mil 463 pesos que sí se han reportado en Compranet, de acuerdo con la plataforma ComprasCOVID.mx, desarrollada por PODER y Serendipia y actualizada hasta el 17 de noviembre.

El 20 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) suspendió hasta el 30 de abril los plazos de respuestas a solicitudes de información[1], ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, declarada oficialmente unos días más tarde. Después de diferentes ampliaciones a la suspensión y ante la presión de organizaciones de la sociedad civil, el 30 de abril e reactivó los plazos para sujetos obligados que determinó como “esenciales”.

A través de solicitudes de información enviadas a 163 dependencias que fueron nombradas como esenciales, se determinaron a 55 que dijeron haber realizado contratos para enfrentar la pandemia, de las cuales 28 que no reportaron todos sus contratos cerrados (con importes fijos) en Compranet. No es posible identificar el importe de todos los contratos, pues al menos 42 partidas se cubrieron con contratos abiertos, es decir, con mínimos y máximos, haciendo imposible determinar el gasto efectivo.

103 dependencias, como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, respondieron que no hicieron contratos para enfrentar la pandemia o declararon inexistencia. Sólo en los casos en los que las oficinas y operaciones pararon por completo, sería comprensible que no se haya comprado gel desinfectante o cubrebocas como medidas básicas para proteger a sus empleados. Otras dependencias declararon incompetencia o no poder responder a la solicitud por la emergencia sanitaria.

Las que contrataron pero no declararon

Con 216,630,268.46 pesos en contratos, el Instituto Nacional de Pediatría es la que ocupa el primer lugar entre las dependencias que no reportaron todos sus contratos en Compranet. El INP compró agujas, medicinas como ampicilina, lidocaína, ketamina, biberones de vidrio, bolsas de papel grado médico, tubos, sondas, cánulas, guantes, gorros, entre otros, según se comprobó con la revisión de las facturas de los pedidos que concentraron mil 876 partidas.

Diconsa es la segunda dependencia con más dinero en contratos o pedidos no reportados públicamente, con 126 millones 488 mil 762.11 pesos. Sin embargo, es imposible saber qué compró, pues no envió un desglose de los contratos donde se pueda ver el título o descripción de los mismos.

En tercer lugar por gasto no reportado en contratos, está la Secretaría de Marina, con 65 millones 912 mil 188.49 pesos. Los productos comprados fueron caretas, medicinas, gorros y batas quirúrgicas, cubrebocas y overoles, entre otros.

Empresas de seguridad y la vetada por AMLO, las proveedoras

De entre 404 proveedores que fueron contratados por las 28 dependencias, Cater Innovation se posiciona como la empresa que más dinero recibió de los contratos no reportados en Compranet con un 14.75% del monto total. El importe suma 70 millones 304 mil 893.11 pesos, contratado todo por Diconsa. La firma, constituida en abril de 2016 en la Ciudad de México por Selene Yazmin Hernández Duarte y Marcela Silva Romo, tiene un objeto social enfocado a la comercialización de software y hardware, y de productos sanitarios y de limpieza residencial. Una combinación extraña que le permite la venta de cualquier mercancía.

Exfarma, S.A. de C.V. ocupa el segundo lugar con 60 millones 451 mil 554 pesos por contratos con Diconsa y con la Secretaría de Marina para proveer medicamentos. La empresa asegura en su sitio web, tener servicio con puntos de venta y dispensación en los 32 estados de México[2].

Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V., una de las tres farmacéuticas vetadas por AMLO[3] el 20 de marzo de 2019 , ante la presunción de prácticas monopólicas, ocupa el segundo lugar por monto recibido de las dependencias, con 39 millones 359 mil 573.65 pesos. Sus dos compradores fueron el INP y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

Shire Pharmaceuticals Mexico, S.A. de C.V., filial de la japonesa Takeda Pharmaceutical Company Ltd[4], recibió casi 30 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Pediatría a cambio de insumos para laboratorio, como complejo coagulante.

Look Out Corp, S.A. de C.V., fundada el octubre de 2016 por Salvador Rosas Guido y Candelaria Felipa Tejeda Aguilar ocupa la quinta posición por cantidad de dinero recibida a cambio de sus servicios en contratos no reportados en Compranet. La firma recibió 21 millones 750 mil pesos de la administración pública federal a cambio de 30 mil overoles antibacteriales Derma Care con lentes y guantes para la Secretaría de Marina. En agosto de 2020, ya con la pandemia avanzada, la empresa modificó su objeto social y pasó de dedicarse mayormente a sistemas de alarmas, equipos para seguridad industrial, comercial y habitacional, a poder comerciar cualquier tipo de bien, según su registro comercial.

Pfizer y Astra Zeneca, compitiendo actualmente por desarrollar la vacuna para la covid-19, también fueron proveedoras en los contratos no reportados en Compranet del INP. La primera vendió voriconazol y carbonato de calcio por 88 mil 762 pesos y la segunda, budesonida por 6, mil 013.13 pesos.

Aquí puedes revisar todos los contratos obtenidos por transparencia.

[1] https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-15-04-2020.02.pdf

[2] http://www.exfarma.com/wordpress/exfarma-hoy-2/

[3] https://aristeguinoticias.com/0207/mexico/amlo-veta-a-3-farmaceuticas-pero-en-3-meses-reciben-contratos-por-mas-de-1700-millones-de-pesos/

[4] https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/company-facts/