Rosario Robles descarta imputar a Peña Nieto y Osorio Chong por la Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) decida darle el estatus de testigo colaborador, Rosario Robles Berlanga descartó de antemano incriminar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) así se lo confió al periodista Ciro Gómez Leyva en una llamada telefónica hecha desde la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla, donde se encuentra recluida desde agosto de 2019.

En dicha llamada, la exfuncionaria federal aseguró que en su decisión de ser testigo colaborador no imputará por delito alguno a Peña Nieto ni Osorio Chong, como si lo hizo en su declaración ministerial su excolaborador, Emilio Zebadúa.

“Esta mañana me llamó Rosario Robles y me autorizó para decir las siguientes frases: ‘No tengo nada que imputar o qué acusar al expresidente Enrique Peña Nieto ni al exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Hablaré porque veo en la denuncia de (Emilio) Zebadúa cómo está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia”, relató Gómez Leyva en su espacio de noticias de Radio Fórmula.

Gómez Leyva señaló que Robles se comunicó telefónicamente con él desde la cárcel de Santa Martha, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida, para establecer su postura ante las declaraciones de Emilio Zebadúa, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano cuando ella encabezó esas dependencias.

También reveló que la decisión de acogerse al criterio de oportunidad no fue una decisión precipitada. “Pensé muy bien mi decisión de buscar ser testigo colaborador, esto no fue un acto de desesperación ni de improvisación”.

Y más:

“Sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo sería mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente”.

Ayer Robles Berlanga anunció vía su abogado y luego en Twitter que se apegaría a la figura de testigo colaborador ante la FGR.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”