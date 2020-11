Senadora Mónica Fernández denuncia a Gustavo Madero ante FGR por violencia física

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora Mónica Fernández, de Morena, informó que presentó una denuncia contra el senador panista Gustavo Madero, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la violencia física que sufrió durante la sesión del pleno el 12 de diciembre de 2019, cuando el legislador intentó impedir que Rosario Piedra rindiera protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la denuncia, con fecha 10 de noviembre de 2020, la senadora, quien al momento de la agresión era presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, acusa presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

“La violencia ejercida en mi contra por el senador Madero obstaculizó el ejercicio de mi función como presidenta del Senado. Por ello, es necesario que la autoridad competente investigue los hechos para que se sancionen conforme a derecho los actos ejercidos en mi contra”, destacó en un comunicado de prensa.

“Esta conducta cobarde no la hubiera tenido con un hombre al frente de la Mesa Directiva”, subrayó.

En el comunicado, la senadora señaló que cualquiera que agreda a una mujer no tiene la autoridad moral para ocupar posiciones de representación en el servicio público, y pidió que no se normalicen este tipo de conductas y que no queden impunes.

“Venga de donde venga, sin importar el nivel de las y los servidores públicos involucrados”, añadió.

Las y los feministas de ocasión necesitan “poner atención” porque si no lo hacen no pueden hacer uso de sus funciones mentales superiores (si las tienen). A ver si aprenden a reconocer la violencia de género. Aquí les dejo un ejemplo ¿se acuerdan @SenadoresdelPAN? uD83DuDC47uD83CuDFFE pic.twitter.com/AQ0n5xYk9d — Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla) May 28, 2020

Durante la polémica sesión del 12 de diciembre, el panista jaló del brazo a Fernández, al intentar tomar la tribuna e impedir a toda costa la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, quien finalmente rindió protesta entre jaloneos y manotazos.