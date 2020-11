Cofepris ya tiene expediente de la vacuna contra covid-19 de Pfizer: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que hace unos minutos Pfizer entregó el expediente de la vacuna BNT162b2 contra covid-19 a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su eventual evaluación.

“Es importante tener claro que es la entrega. En las siguientes pocas horas, a partir del día laboral de mañana, se revisará si el expediente está completo. Pero ya es una buena noticia”, señaló en la conferencia.

No obstante, pidió prudencia y reconoció que está contento porque se están “dando los pasos”.

En ese sentido, comentó que en estos días surgirán noticias que parecen contraponerse unas con otras sobre la eficacia de las vacunas o los tiempos de entrega de las mismas o las capacidades logísticas para ese fin no solo en México sino en todo el mundo.

“Es muy importante, insisto y ya lo he dicho varias veces, tener cautela, tener prudencia. ¿Por qué razón? Porque la velocidad en la que fluyen las noticias sobrepasa la realidad. Entonces se hacen olas informativas. No necesariamente estoy hablando de la infodemia, sino que puede ser que empiece una ola informativa con una idea, cuando ya cambió la realidad y cuando esa ola informativa termina no corresponde con la realidad”, explicó.

Por eso, afirmó que seguirá informando todos los días y siempre estará abierto a preguntas sobre la base del conocimiento técnico, de salud y de las atribuciones de la Secretaría de Salud en todos los aspectos necesarios.

“Una atribución exclusiva de la Secretaría de Salud es, desde luego, el diseño, operación y supervisión del Sistema Nacional de Salud y este incluye el Programa Nacional de Vacunación en el que estará inserta la vacunación contra covid-19”, señaló.

Recordó que la regulación sanitaria es de la Cofepris, atribución que no es transferible a otra dependencia u organismo y dicha comisión es parte de la Secretaría de Salud, por lo que en coordinación con otras instituciones mantienen reuniones y grupos de trabajo sobre la búsqueda y exploración de mercados para la vacuna, como el que han hecho con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De ese modo, detalló que antes de llegar a la conferencia vespertina tuvo una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque están trabajando en este asunto con las instituciones del sector.

Aquí aprovechó para enviar un mensaje a los gobiernos estatales porque, dijo, todavía no han enviado una comunicación formal sobre cómo estructurarán la vacunación de covid-19 en los estados, porque están trabajando en preparativos previos.

“Esto no debe interpretarse como que hay que apresurarse a hacer planes estatales. En México, por ley, hay un solo sistema nacional de vacunación y un solo programa nacional de vacunación. No es competencia de las entidades federativas decidir sobre las modalidades de la vacunación, pero muy pronto les abordaremos por los canales institucionales correspondientes”, indicó.

El reto

Regresado a la pregunta sobre la red de frío, comentó que es conocido que la vacuna de Pfizer es tecnológicamente muy innovadora, que está hecha del material genético del virus SARS-CoV2, del RNA mensajero.

“Esto es como la instrucción genética que se le da a las células para que fabriquen proteínas del virus. Enfatizo y aclaro lo que ya hemos dicho: esto es incapaz de generar enfermedad covid-19 y tampoco puede crear virus vivos y tampoco puede alterar la genética humana. No hay que tener ideas especulativas, no científicas”, pidió.

Un reto que tiene es que necesita estar ultra congelada, a 70 grados bajo cero y ningún país del mundo, ni Estados Unidos ni Alemania que son países que participaron en el proyecto de esta vacuna, tiene una red de estas características.

“La empresa Pfizer tiene un recurso tecnológico que puede ser útil, no resuelve todo, pero puede ser muy útil que son unas cajas de congelación avanzada, pueden estar a baja temperatura, a menos 20 grados y sirve para la transferencia de un ultra congelador y el punto de uso de esto”, añadió.

Ante eso, dijo, están en conversaciones con Pfizer para ver cómo ese recurso tecnológico se puede integrar a los planes de gobierno.

“Debe quedar muy claro. No es a Pfizer a quien le toca resolver por sí mismo o actuando de manera independiente o fuera del marco de las indicaciones de la Secretaría de Salud sobre la ultra congelación. No es el caso. Si lo hiciera estaría cometiendo un delito. Así de simple. Pero tenemos una visión muy positiva en este aspecto”, añadió.