Noroña se niega a usar cubrebocas en el INE; 'me quieren amordazado', dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal por el PT Gerardo Fernández Noroña acudió al INE sin cubrebocas, por lo que algunos consejeros y trabajadores del INE, prefirieron pasar de largo junto a él, que sin protección se paseó por la sede electoral.

Cuando su caso subió a discusión, se enfrentó verbalmente con el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, quien en reiteradas ocasiones le pidió usar el cubrebocas, que es obligatorio en las sesiones del INE, pero tuvo una negativa como respuesta.

Primero alegó que toma mucha agua cuando habla, y no puede hacerlo con ese aditamento puesto; luego que no hay riesgo de contagio porque no tiene covid-19 y más tarde que había suficiente distancia por lo que no podía contaminar a nadie.

Al último advirtió que se “violan sus derechos”.

DEMENCIAL la necedad ignorante de Fernández Noroña en el INE.



Por no querer ponerse el cubrebocas, decir que es una mordaza, y luego de decir que Gatell afirma que da una falsa sensación de seguridad, todos los consejeros y representantes presentes se tuvieron que ir...

“Les pido que respeten mi derecho constitucional de libre manifestación que no me obliga a estar amordazado, y usted no me puede imponer un reglamento de su institución sobre un derecho garantizado por la Constitución. No estoy poniendo en riesgo la salud de nadie… La distancia es suficiente, es más de metro y medio de la persona que está cerca de mí, y el área está ventilada”.

Con 100 mil mexicanos muertos por covid-19 es injustificable la negativa, le recriminaron sus excompañeros de partido, los perredistas Ángel Ávila y Guadalupe Almaguer.

Al final, consejeros y los representantes de partido lo dejaron solo y se fueron a seguir la sesión por internet, en sus computadoras y desde sus oficinas.

… y lo mandan a cursos por ejercer violencia política de género

Por ejercer violencia política de género en contra de la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, el legislador del PT Gerardo Fernández Noroña fue enviado a cursos de sensibilización y deberá emitir una disculpa pública a la agredida, como medida de reparación.

En medio de un clima de violencia contra las mujeres, y además pandemia por Covid-19, el diputado acudió hoy a la sesión del INE –sin cubrebocas- y rindió protesta como consejero del Poder Legislativo por el PT, para defenderse en el caso, iniciado hace un año por lanzar insultos a la diputada durante un mitin.

Pero los consejeros determinaron por unanimidad que se acreditó que el petista ejerció violencia contra su compañera de Cámara y al final, hasta el representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez, lo dejó solo, al igual que los de Morena y PVEM, quienes no lo defendieron.

“El PT no es parte de este proceso, no fue emplazado…él se define como diputado ciudadano” dijo Vázquez, al rechazar que su partido deba ser notificado de la sanción impuesta a Fernández Noroña.

Aunque desde que inició el caso, en octubre de 2019 el legislador fue emplazado y se le informó del procedimiento en curso, no respondió ni ofreció su versión de los hechos.

Así, los consejeros resolvieron que Fernández Noroña vulneró “el derecho a ejercer el cargo libre de estereotipos y roles de género, así como de cualquier acto que entrañe violencia política contra las mujeres en razón de género y en su perjuicio”.

Por ello deberá emitir una disculpa pública “en la que reconozca la comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada de las expresiones denunciadas” a fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de la denunciante.

Y como medida de no repetición el denunciado deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se acordó.

El asunto comenzó el sábado 5 de octubre de 2019, cuando en visita al Congreso de Tlaxcala, Fernández Noroña dijo: “me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

La referencia del petista fue con relación a la comisión de delitos de trata de personas en los que –según dijo Noroña- habría participado la legisladora, por lo que ésta se deslindó, exigió al legislador retractarse y emprendió medidas de defensa, entre ellas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el INE por violencia política de género.

Al día siguiente el acusado reconoció: “cometí un error” al vincular a Dávila con grupos criminales sin tener elementos, pero no admitió haber ejercido violencia política en razón de género y en su cuenta de Twitter aseguró que no se disculpó y no lo haría pues no ejerció violencia contra la panista.

Hoy, en la sesión, al usar la palabra, aseguró que se disculpó, pero insistió en que no ejerció violencia contra Dávila y acusó a los consejeros de querer cerrarle el paso a ser postulado a un cargo de elección popular.

Esto porque, dijo, se le quiere inscribir en el registro nacional de personas sancionadas por ejercer violencia política de género contra mujeres, lo que, de acuerdo a la ley de paridad total vigente este año, deberá ser analizado a la hora de valorar la procedencia del registro de candidatos.

Pero el diputado no fue inscrito en ese listado, pues éste entró en vigor apenas este 2020 y el procedimiento sancionatorio del INE comenzó en 2019.

También alegó que se le quiere censurar, que sus expresiones son modismos populares, que se violó su fuero y por último, que el INE no es autoridad para sancionarlo.

“Ustedes pasan por encima del artículo 61 constitucional que dice que ningún legislador o legisladora puede ser reconvenido, mucho menos sancionado… Si yo le digo a un legislador o una legisladora, o a cualquier persona que es más bocón que la chingada, sería ridículo que me venga a acusar de violencia de género”

“Con su resolutivo haré lo que hizo el Nigromante cuando fue ex comulgado, archívese donde no estorbe y no formaré parte de esta faramalla de juicio sumario en contra de mi persona, porque reitero no les reconozco autoridad moral, política, ni autoridad ética, ni autoridad de ningún tipo”.