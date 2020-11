AMLO niega espionaje político a Frena, y en general; ordena al CNI revelar información reservada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); espíe opositores, en específico, al Frente Nacional Anti AMLO (Frena) y a su dirigente, Gilberto Lozano.

La reiteración presidencial de hoy fue en el sentido de que su gobierno, a diferencia del pasado, no espía a opositores.

El asunto fue planteado a López Obrador durante la conferencia de prensa matutina, luego de que el diario El Universal documentara a base de solicitudes de información, los seguimientos que desde mayo realiza el CNI a las actividades del colectivo opositor y de Lozano, un alto ejecutivo jubilado que a lo largo del año ha convocado movilizaciones y un campamento en el Zócalo en exigencia de que el mandatario renuncie.

Para el presidente López Obrador la información es de baja calidad, un seguimiento de las actividades que no es espionaje, e inclusive, integrado con recortes de periódico.

Con frecuencia, el mandatario suele señalar a los dueños de los diarios El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y Reforma, Alejandro Junco, de estar detrás del colectivo opositor, así como de la relación con –afirma-- tienen también los intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

Esta vez, al planteársele lo publicado por El Universal, expuso:

“Apareció, pero no es cierto, a nadie se espía en el gobierno --no es como antes--, ningún dirigente político, es la instrucción que he dado, ni al señor Lozano, ni Aguilar Camín, ni a Krauze, ni a Juan Francisco Ealyr Ortiz, (ni) al señor Junco”.

El CNI reservó parte de los expedientes solicitados a través de la herramienta de transparencia, pero esta mañana, López Obrador instruyó a la entidad dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que difunda los informes que mantiene como secretos argumentando razones de seguridad nacional.