AMLO: "Tenemos palabra", no se permitirá la apertura de la cervecera Constellation Brands

MEXICALI, BC, (apro).- Ante la preocupación de los mexicalenses, de una posible apertura de la cervecera Constellation Brands, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que eso no se permitirá.

“Lo expreso así, con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación”, dijo.

En su primer día de gira por Baja California, López Obrador se topó con manifestantes que se instalaron con grandes pancartas en contra de la cervecera, pues a pesar de que la consulta realizada en abril pasado arrojó un rotundo no, aún se realizan maniobras en sus instalaciones, e incluso existen permisos que no se han cancelado.

Mientras afuera de las oficinas de gobierno del estado, un pequeño grupo de entre 50 y 100 manifestantes gritaban la frase: “no mentir, no robar, no traicionar”, adentro, en un evento restringido por la pandemia de covid-19, López Obrador decía:



“Por voluntad de los ciudadanos se decidió que no operara en Mexicali; sabemos que había inconformidad por los permisos que se entregaron en el gobierno anterior para la operación de esta cervecera. Se llevó a cabo la consulta y la gente expresó que no quería que se construyera, que operara esa planta en Mexicali por falta de agua. Por eso se tomó el compromiso de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara”.

Subrayó: “Y ese es el compromiso. Lo expreso así, con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación. Nosotros tenemos palabra”.

Añadió: “Le digo a la gente de Mexicali que tengan confianza, que esa planta no se va a abrir, y le pido al mismo tiempo a la Secretaría de Medio Ambiente que actué para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este asunto”.

Agradece a migrantes

En su primer acto, el Ejecutivo federal aprovechó para agradecer a la comunidad migrante el envío de remesas al país, que este año rebasaron 10% a las del año pasado.

“En momentos difíciles, cuando más necesitamos el apoyo, nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo”, reconoció López Obrador.

“Les agradezco de todo corazón que hayan ayudado en estos momentos difíciles en que el país está enfrentando dos crisis: la de la pandemia y la económica, que se precipitó por lo mismo”, apuntó.

Al cierre de 2020 habrán llegado al país 40 mil millones de dólares por parte de los migrantes, quienes apoyan a por lo menos 10 millones de familias. “El incremento, a pesar de la pandemia, es de 10%. Imagínense lo que esto ha significado en estos tiempos difíciles de adversidad”, soltó López Obrador.

Derivado de dicho apoyo, los paisanos, dijo, están respaldando a sus familias con 350 dólares al mes, es decir, por lo menos 7 mil pesos si se toma en cuenta un tipo de cambio de 20 pesos por dólar.

El Ejecutivo federal hizo hincapié en que a pesar de la pandemia “no hemos tenido crisis de consumo; hay estabilidad social en el país, no ha habido asaltos masivos a tiendas, a supermercados, hay orden”.

Y aclaró que ello no se debe a un autoritarismo del gobierno federal o mano dura: “no es por la dictadura, es por la democracia y por atender a los pobres primero”.

El que no haya caído el consumo básico y la estabilidad social, sostuvo, se debe a estas dos acciones: el apoyo de los migrantes a sus familiares enviando 40 mil millones de pesos, y a los programas sociales del gobierno federal, donde primero se atiende a los más necesitados.

“La paz es fruto de la justicia”, subrayó, y de nuevo agradeció el envío de remesas.

Seguro social a jornaleros

Otro de los anuncios durante el primer acto de López Obrador en la entidad fue la inclusión de los jornaleros agrícolas al Seguro Social.

“Vamos a suscribir un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas; esto va a ayudar mucho a los jornaleros que vienen a levantar las cosechas de Baja California, van a contar con seguridad social”, recalcó.

La firma del acuerdo se realizará mañana en San Quintín, localidad donde tradicionalmente se asentaba, en cada cosecha, población venida de Oaxaca. Y por el aumento de su densidad poblacional, ya que muchos determinaron quedarse a vivir definitivamente en la zona, recientemente se aprobó que se constituya el sexto municipio del estado.

El presidente estuvo acompañado del gobernador Jaime Bonilla y la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Olmedo, así como los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda, además del comisionado para la Pesca, Jesús Helenes.

Junto a mis compañeros de gabinete, acompañamos a nuestro Presidente @lopezobrador_ a #Mexicali p/ firmar un Convenio c/ @SEMAR_mx y @SEMARNAT_mx para dar atención integral a temas del Alto Golfo de California. #GobiernoDeMéxico (1/2) pic.twitter.com/GXjFeCDDE4 — Víctor Villalobos Arámbula (@vmva1950) November 27, 2020

La presencia de dichos funcionarios es porque también se anunció el compromiso de atender el problema de la pesca en el Alto Golfo de California, derivado de la restricción a esa labor. Y es que los pescadores del poblado de San Felipe han incursionado en las aguas porque no cuentan con dinero ni alimentos del mar para vender.

Debido a ello, un grupo de pescadores fue detenido el mes pasado, entre ellos uno de sus líderes, Sun Shine.

“Aquí en Mexicali, como se ha expresado, como ha quedado de manifiesto, se está haciendo el compromiso de atender el problema de la pesca en el Alto Golfo de California; por lo que aquí se expresó, tenemos que ayudar a la comunidad pesquera”, dijo López Obrador.

“Qué bien que los secretarios de Marina y de Bienestar se están poniendo de acuerdo para la aplicación de un programa integral en las comunidades ribereñas del Alto Golfo de California… Es algo muy necesario”, expresó, mientras afuera un pequeño grupo de manifestantes reclamaba la liberación de sus líderes pesqueros.

Al salir del palacio de gobierno para dirigirse a la ciudad de Tecate, localizada a dos horas de Mexicali, el presidente fue abordado por los manifestantes, quienes le expusieron sus problemáticas.

López Obrador estará tres días de gira por la entidad y visitará los seis municipios.