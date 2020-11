Ssa espera que Jalisco dé seguimiento a aficionados que asistieron al Chivas-América

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, confió en que el gobierno de Jalisco está dando seguimiento a los 6 mil aficionados que asistieron al partido entre América y Guadalajara realizado el miércoles pasado, en el estadio Akron.

“Asumo que lo mínimo que tomaron fue el protocolo definido previamente entre la directiva de la Liga Mx y la Secretaría de Salud”, comentó en la conferencia de prensa vespertina sobre Covid-19 en el país.

Sin embargo, consideró que el hecho de que lo hayan realizado estando en semáforo naranja y no como se acordó que sería hasta el semáforo amarillo o verde, “habla de un riesgo que toma el gobierno de Jalisco con la información que tiene y con la inteligencia epidemiológica que hay en el estado, en sus autoridades sanitarias, en su equipo de salud”.

Asumiendo que se tomó esta decisión para hacer esta prueba piloto como se denominó, confió en que seguramente habrá un seguimiento muy puntual de las 6 mil personas aproximadamente, que es el 15% de su aforo que se dijo que se tendría de público, que pudieron haber entrado al estadio de Chivas.

“Entonces, seguramente al momento de ingresar tomaron datos personales para localizarlos, para darles seguimiento, eso es lo que yo esperaría de un operativo de seguridad sanitaria en un estadio de futbol que tomó la decisión de abrir cuando el riesgo epidémico era mayor que el acordado para la apertura o para la entrada de afición a los estadios”, añadió.

Sobre la realización de eventos clandestinos, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que no tienen conocimiento sobre denuncias al respecto, aunque admitió que siempre, en época de crisis, hay algo clandestino.

“Dado que estamos en una crisis sanitaria que se ha convertido en crisis económica y sanitaria pues también hay gente que busca continuar como si no pasara nada. Seguramente son personas que siguen creyendo que esto no existe, que las personas que presentamos nosotros como un número, como un dato duro, no existen. Pero sí, sí existen y las personas que desafortunadamente perdieron la vida, existían y dejaron un hueco terrible en sus familias”, recalcó.

Por eso, consideró reprobable el hecho de que se acuda a este tipo de eventos clandestinos, si es que se realizan, desde la organización hasta la existencia.

“No hemos tenido ni un reporte pero sin tenerlo lo reprobamos y le decimos a la gente: no vayan, no vale la pena el riesgo de su vida”, apuntó.

Respecto a si un gobernador tiene la potestad legal de cambiar el color del semáforo epidemiológico a voluntad, Cortés Alcalá consideró que si alguien lo decide sería un error, pues este se acordó con las 32 entidades federativas y se elabora con la información emanada de las secretarías de salud de todos los estados, indicó.

Lo que sí pueden hacer las entidades, señaló, es tomar decisiones como emitir una ley para hacer obligatorio el uso del cubrebocas o definir diferentes actividades como optar por quedarse un tiempo más en el nivel de riesgo en el que estaba hasta que haya un decremento en el nivel de riesgo, como lo hizo Guanajuato cuando estuvo en color naranja.

En otro tema, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, reconoció la escasez de insumos o abasto muy limitado para la intubación de pacientes graves de covid-19 con ventilación mecánica.

“Desde sedar a un paciente, es decir, dormirlo, que es muy importante y el dolor, porque a pesar de que esté sedado si hay mucho dolor hay mucha resistencia en el ventilador y muchas alteraciones vasculares y el otro es relajante muscular. Entonces son tres medicamentos que se tienen que usar de manera armónica para poder tener a un paciente intubado con ventilación mecánica”, admitió.

Para resolverlo, añadió que están trabajando de manera coordinada con un grupo de expertos elaborando unas guías de alternativas que se pueden utilizar con otro tipo de medicamentos para todos los grupos afectados para poder cubrir la demanda.

“Entonces, si, reconocemos el abasto limitado, pero estamos buscando y definiendo alternativas y expandiendo nuestra capacidad de compra tanto nacional como internacional”, agregó.