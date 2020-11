AMLO garantiza estabilidad económica cualquiera que sea el resultado en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la estabilidad económica del país, independientemente del resultado que arroje la elección presidencial en Estados Unidos, cuyos comicios se realizan este martes.

“Tenemos garantía de estabilidad económica y financiera, nuestra economía es sólida, sana, y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador consideró necesario no adelantar posiciones ni pronunciamientos, tanto por respeto a los asuntos internos del país vecino, como por la neutralidad que le compete como jefe de Estado.

“No adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otros país”, consideró.

El mandatario recordó que en 2006, elección que considera fraudulenta, el gobierno español y otras naciones reconocieron como ganador de Felipe Calderón, una conducta que en su referencia implica abonaron al fraude.

Por ello, insistió en no dar ningún posicionamiento hasta que se conozcan los resultados electorales en Estados Unidos.

La elección estadunidense mantiene la atención global en el desarrollo de este martes por los visos de conflictos postelectoral y el endurecimiento de posiciones del actual presidente, el republicano, Donald Trump, que busca la reelección, frente el demócrata Joe Biden, quien registra una ventaja significativa en las encuestas, cuya victoria podría verse empañada por el colegio electoral y la litigiosidad poselectoral que se anticipa.

López Obrador no quiso abundar en el tema, excepto por su insistencia en la estabilidad de México independientemente del resultado.