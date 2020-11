FGR desmiente a AMLO: no hay rechazo a orden de captura contra Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF) no ha recibido de juez de Control ningún rechazo a la petición de orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, contrario a lo señalado está mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador dijo que un juez negó la orden de detención en contra del exsecretario, debido a que la solicitud hecha por la FGR fue mal integrada.

Ante ello, la FGR reaccionó horas después, con la emisión de un comunicado, en donde indica que, solicitudes de mayor información (como es el caso de las solicitudes de detención en contra de una persona), se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal.

Indicó que cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información.

Luis Videgaray fue involucrado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien es testigo colaborador de la FGR y asegura que el exsecretario de Hacienda y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, le dieron instrucciones para obtener dinero de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de contratos millonarios, recurso que supuestamente fue empleado en la campaña presidencial del 2012.

Sin embargo, a través de su abogado Carlos Kauffmann, Luis Alberto de Meneses Weyll, funcionario de Odebrecht en México, desmintió las versiones de Lozoya al declarar que no hubo dinero para la campaña de Peña Nieto, ni pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin… Está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht. Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht, pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, señaló el abogado Kauffmann, para Quinto Elemento Lab.

Sin filtraciones en caso Zebadúa

En el caso de Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando Rosario Robles era su titular, la FGR aclaró que las diligencias de investigación e integración de carpetas son por ministerio de ley de obligada secrecía.

“Esta institución no ha filtrado ningún tipo de datos al respecto; y, como siempre, cuando se obtengan las respuestas del Poder Judicial, se darán a conocer”, aseguró la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero.

En el tema de Zebadúa, a la FGR también se le ha complicado el caso, ya que el exfuncionario aceptó ser testigo colaborador de la fiscalía, sin embargo, días antes, la misma Rosario Robles, indicó que empleados de esta dependencia intentaban obligarla para que rindiera declaraciones en contra de funcionarios de más alto nivel que ella, a lo que se negó.