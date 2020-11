Juez negó girar orden de aprehensión solicitada por la FGR contra Videgaray: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que hubo una solicitud de orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, pero que esta fue rechazada por el Poder Judicial.

Luego de que ayer trascendiera en diferentes medios de información que la orden de aprehensión se había gestionado, el mandatario confirmó también que se rechazó el obsequio de un juez federal.

“Se me informó que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez constitucional consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo”, dijo.

Luis Videgaray fue relacionado con el caso Odebrecht en México, luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo señalara como uno de los responsables en operaciones ilícitas entre la petrolera del Estado y la trasnacional energética brasileña.

Sin embargo, el presidente agregó que entre las imputaciones que enfrenta Videgaray Caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), es el de traición a la patria, un delito que “hay que ver si ese es el motivo (la imputación mal argumentada de traición a la patria) u otro para regresar a la FGR el expediente”.

Respecto al caso Odebrecht, el mandatario agregó:

“Ayer leí que uno de los representantes de Odebrecht hablaba de la acusación de Videgaray, decía que el dinero (de las transferencias presuntamente ilícitas identificado) era para la obtención de contratos que no se había utilizado ni para financiar campañas del PRI ni para comprar votos para la Reforma Energética.

“El de Odebrcht está diciendo que los sobornos fueron para contratos o insinúa… tampoco quiero ser tajante y categórico porque eso corresponde a las autoridades (pero) eso me llamó la atención, que no se usó el dinero para la campaña presidencial y que no se usó para sobornar a legisladores para que aprobaran la reforma energética, eso es lo que dice… hay que esperarnos, hay qué ver qué resultados hay”.

Al respecto, López Obrador dijo hoy que no tiene conocimiento de cuál fue el sentido de la decisión del juez, esto es que desconoce si la negativa fue definitiva o para que se complementen aspectos deficientes.

“En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez que no la admite, porque considera que no es sólida o no tiene todos los elementos”, dijo el mandatario.

Cuestionado sobre la implicación del expresidente Enrique Peña Nieto en el asunto, López Obrador declinó fijar una postura, pues recordó que el caso corresponde a la FGR, que es autónoma, además de aprovechar el episodio para recordar que lo mejor será la consulta a los ciudadanos que se tiene prevista para el próximo año a fin de que decidan enjuiciar o no a los expresidentes.

Agregó, como en otras ocasiones, que no es su propósito perjudicar a nadie, que no actúa por venganza y por eso su gobierno no fabricará delitos ni perseguirá a nadie.

“No somos iguales” dijo, aludiendo al episodio del desafuero promovido en su contra por el presidente Vicente Fox para dejarlo fuera de la elección presidencial, al exponer “nos fabricaron delitos” porque “no quería que mi nombre apareciera en la boleta en 2006”.