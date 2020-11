López-Gatell recomienda diálogo y no coerción en el combate al covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió a la pregunta de qué se puede hacer en los estados donde se tienen discrepancias administrativas respecto a las restricciones sanitarias por el incremento de contagios de SARS-CoV2 causante de covid-19: “recomendamos que a través del diálogo se encuentren los puntos de cooperación”, sin competir y quitando a las identidades partidistas en el campo político.

“No estamos para eso, estamos para tener la unidad”, indicó en la conferencia vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país, en donde reiteró la improbabilidad de tomar medidas coercitivas para acatar los protocolos y mucho menos dirigirlas hacia las personas.

“Es que estamos ejerciendo funciones de gobierno de un pueblo responsable, que se compromete, que pueda incorporar a su vida propia la percepción del riesgo y que cooperando unos con otros podemos lograr un objetivo superior que es protegernos a todas y todos”, estableció López-Gatell.

Las diferencias, señaló, se manifiestan por el tipo de intervención de control epidémico, sin prejuzgar a lo que realizan otras naciones.

Dijo que en México se parte de la confianza hacia el pueblo respecto a los cambios de conducta necesarios y científicamente identificados para reducir los contagios.

“En ningún momento hemos ejercido ni vamos a ejercer, como gobierno de México, acciones coercitivas y mucho menos el uso de la fuerza pública para forzar a ciudadanas o ciudadanos a que cambien su conducta respecto al riesgo de covid-19”, agregó.

Recordó que en algunas entidades ha aflorado, por parte de autoridades estatales o municipales, paquetes de medidas restrictivas, prohibiciones, sanciones económicas o incluso, el uso de la fuerza pública para obligar a la ciudadanía a que usen el cubrebocas, estén en sus casas, etcétera.

Reiteró que los presidentes municipales no son autoridades sanitarias, tienen limitaciones, pueden ejercer solamente aquellas intervenciones que les corresponden por ley, de acuerdo al 115 constitucional, estableciendo acciones administrativas que ayuden a reducir la movilidad en el espacio público.

Por el contrario, los gobiernos estatales sí son autoridades sanitarias, por lo que pueden invocar una motivación de salud para ejercer acciones administrativas que contribuyan a reducir la movilidad en el espacio público.

“Y el planteamiento del gobierno de México no va dirigido a las personas, nuestra responsabilidad no es hacia las personas, la entidad sancionable no son las personas”, indicó López-Gatell.

Planteó que se pueden tener acciones administrativas dirigidas al espacio público, por ejemplo, se puede regular el acceso al parque, a las playas, el aforo en espacios comerciales, pero en ningún caso dirigidas hacia las personas.

“Finalmente, esto de entrar en discrepancias, de a ver quién es más severo o más exigente, es muy importante moderarnos.

“Esto ha ocurrido en todo el mundo, pareciera haber una competencia que generalmente está politizada a ver quién es más estricto o más severo, quién pone toque de queda, pone policía más alta, saca a la policía estatal o municipal para sancionar a los ciudadanos. Esto es contrario a un principio fundamental que es la cordialidad y coordinación en el manejo epidémico que es buscar la unidad, la cordialidad y la coordinación”, estableció.

Porque, agregó, “no hay una fórmula única” para la pandemia, pues en tiempos oscuros nacen falsos profetas y hay personas quienes dicen que pueden acabar con la epidemia en seis semanas, pero en el mundo entero nadie tiene una respuesta única, pues se debe tomar en cuenta la realidad de cada país, de cada estado y cada municipio.

Sobre Covid-19 e influenza

López-Gatell indicó que sí puede tener influenza y covid-19 al mismo tiempo. Es deseable dejar pasar una o dos semanas después de haber tenido cualquier infección, respiratoria, intestinal, para vacunarse contra la influenza; esto, para evitar confundirse respecto a la reacción que pudiera tener en una persona,dijo

La vacuna contra la influenza, reiteró, existe. Se compraron 36 millones de dosis, una vez a la semana se presenta el análisis de esta vacuna, y lo que está ocurriendo es un desfase en la velocidad en que llega de los almacenes de los estados a donde se brinda el servicio de vacunación, explicó.