Candidatos a la Fiscalía de Yucatán comparecen ante el Congreso

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General del estado (FGE), Juan Manuel León León, Patricia Gamboa Wong y Adrián Anguiano Aguilar, comparecieron este lunes ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local.

No obstante, se informó que la selección se hará mediante un proceso de insaculación en la próxima sesión del pleno legislativo.

Wilbert Cetina Arjona renunció al cargo de fiscal el pasado domingo 8, en medio de señalamientos de corrupción, entre otras cosas por su presunto involucramiento con especuladores de tierras, además del conflicto con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.

Conforme lo establece la legislación local, el gobernador envió al Congreso local la terna de sus candidatos para cubrir la vacante en la FGE, para que el pleno del legislativo elija a uno de ellos.

El Congreso anunció que el proceso de selección se haría mediante parlamento abierto, para lo cual puso a disposición de la ciudadanía, asociaciones civiles y cámaras empresariales, un sitio electrónico donde formularan sus preguntas e inquietudes a los aspirantes, para responderlas en su respectiva comparecencia.

El presidente de la Comisión, Luis Borjas Romero, informó que se recibieron 105 preguntas por parte de cámaras empresariales, instituciones educativas y asociaciones civiles, por medio del micrositio habilitado en la página de internet del Congreso de Yucatán.

León León fue el primero en comparecer. Expuso que su proyecto consta de cuatro puntos importantes: la procuración de justicia eficaz, eficiente, pero sobre todo transparente; la capacitación integral de los servidores públicos; la coordinación interinstitucional con las autoridades, y velar por los derechos humanos.

Ofreció habilitar una ventanilla única de la FGE para tener un acercamiento con el ciudadano y obtener su confianza para que coadyuve en la impartición de justicia y las investigaciones tengan éxito.

A los cuestionamientos de los legisladores, aseguró que no tiene despacho jurídico y, por tanto, tampoco conflicto de intereses.

Sobre cómo procedería respecto de las denuncias contra el exfiscal, dijo que, como todos los asuntos, “se le dará seguimiento a toda denuncia presentada”, y en torno al problema de los feminicidios manifestó que “hay que mirarlo y atenderlo con perspectiva de género”.

León habló de su plan para abatir el rezago de expedientes y manifestó que, como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, retomará la experiencia para armar equipos de trabajo que realmente estén comprometidos con el área que se les asigne, además de cubrir sus necesidades, como recursos humano y material.

En su turno, la actual directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Patricia Gamboa Wong, consideró “impostergable cambiar la forma en que atendemos a la población”, por lo que ofreció “recuperar la confianza ciudadana, acortar trámites burocráticos, así como la dignificación y reconocimiento del trabajo de los servidores públicos”.

Expuso que, de obtener el cargo, fortalecerá las acciones en materia de impartición de justicia, para dirigir a las personas a soluciones alternativas de conflictos, con viabilidad jurídica y disposición de las partes, para que los esfuerzos y recursos de la FGE puedan ser canalizados a los delitos de alto impacto social.

También sugirió el uso de una plataforma digital para temas como pérdida de documentos o placas de vehículos. Y aseguró que no posee ni forma parte de ningún despacho ni notaría. Sobre el exfiscal, prefirió eludir el asunto.

En el caso de la violencia familiar en la entidad, aclaró que mientras más ágil sea la atención del caso, la persona le dará continuidad, porque en algunas ocasiones la mujer se cambia de domicilio para su protección, “incluso de ciudad, y dejan el proceso, por lo que es difícil ubicarlas”.

El último en comparecer fue Anguiano Aguilar, actual secretario ejecutivo para la Implementación de Seguridad y Justicia en el estado, quien planteó que a partir de que podamos fortalecer las facultades de prevención en la sociedad y los órganos encargados de la justicia, se podrá tener paz social.

También expuso la necesidad de reforzar el capital humano de las instituciones, en especial en las carpetas de investigación, porque se debe respetar el marco jurídico, sin desviaciones.

Además, sostuvo que no tiene conflicto de intereses para ocupar el cargo de fiscal, y sobre Cetina Arjona comentó que el análisis del caso debe hacerse desde una perspectiva de no discriminación o violación de los derechos humanos y no hacer “juicios a priori”.

Asimismo, apostó a la tecnología de la información, “su digitalización y estandarización de procesos de atención, acceso a la reparación del daño en el proceso, con métodos alternativos”, así como la educación y el incremento de la estructura jurídica.

Los integrantes de la Comisión aprobaron el dictamen sobre la comparecencia de los integrantes de la terna, por cumplir con todos los requisitos de ley que establece la Constitución Política de Yucatán para este proceso.