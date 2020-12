"Una a una se van a venir abajo las mentiras" de Emilio Zebadúa: Sosamontes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El experredista Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y vocero en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, negó haber operado el desvío millonario conocido como “Estafa maestra”, como lo denunció Emilio Zebadúa, a quien advirtió que “se le va a voltear” la versión por haber sido el responsable de manejar todo el dinero como oficial mayor.

Sosamontes Herreramoro, colaborador de Robles desde que ésta presidió el partido de la Revolución Democrática (PRD) y renunció tras los videoescándalos de Carlos Ahumada, en 2004, rompió el silencio y aseguró que la denuncia de Zebadúa ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, Robles y él, “es toda una novela mal hecha”.

En entrevista con Los Periodistas en La Octava, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado, Sosamontes expuso que Zebadúa eligió mal al consejero que le recomendó hacer la denuncia para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero.

“Suena muy mal el consejero que le haya dicho que hiciera esa novela, ese complot que detalla en esa declaración, y una a una se van a ir viniendo abajo esas mentiras, porque el asunto es que él quiere engañar a la Fiscalía, y Alejandro Getz no es una gente improvisada. Él tiene responsabilidad, tiene seriedad, y cada cosa que dijo Zebadúa hasta se le puede voltear, porque está mintiendo, está mintiendo en algo que él ha inventado”, expuso.

En la que es su primera declaración pública, después de que Zebadúa lo definió como el responsable de establecer los contactos con rectores de instituciones educativas para transferirles recursos federales a través de la Sedesol y la Sedatu, parte de los cuales eran devueltos en efectivo para usarlos presuntamente en campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sosamontes recordó que el oficial mayor era el que manejaba el dinero.

Según Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, más de 7 mil millones de pesos, entre ellos de la Cruzada contra el Hambre, se usaron para fines electorales, y están involucrados Luis Videgaray, exsecretario Hacienda y canciller, y José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial del PRI.

Aunque le esculquen, nunca van a encontrar nada, expresó el exencargado de la Oficina de la Sedesol y exvocero de Robles en la Sedatu sobre su participación en la Estafa maestra.

–¿Está usted consciente de que la Fiscalía lo podría llamar y enviarlo a la cárcel? --le preguntó Páez.

–Si yo tuviera algo qué ver con la Estafa Maestra no estaría hablando con ustedes –respondió--: Que le busquen porque no hay nada.

--¿No teme usted que, ahora que Rosario Robles ya recordó su participación en la Estafa Maestra, lo vaya a relacionar directamente? –le inquirió Páez Varela.

--No, realmente no hubo nada de mí en ese camino que se ha mencionado.

--Entonces, ¿quién fue el gran articulador de todo? –insistió Delgado.

--Mira, lo que yo leí hace unos días, en Animal Político, es que funcionarios de Zebadúa se reunieron con el rector de la Universidad de Michoacán, y ahí se pusieron de acuerdo.

“Y, además, ya se ha revelado el modus operandi. Por ahí debía investigar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, añadió el exfuncionario federal.

Sosamontes expuso que era Zebadúa “el que tenía el manejo de la clave que daba la Secretaría de Hacienda para realizar cualquier pago o mover dinero”.

–Entonces, ¿el responsable directo es Zebadúa?

–No lo podría decir así de directo, pero era él quien movía el dinero.

En la entrevista, Sosamontes negó que, al igual que Robles y Zebadúa, pretenda convertirse en testigo colaborador para obtener beneficios legales:

“Yo no sería testigo colaborador, porque no tengo responsabilidad alguna de lo que se me señala… no tendría nada qué decir ni nada que ver”.

Sobre la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, S.A. de C.V., que según Zebadúa se benefició con contratos millonarios del gobierno federal, incluyendo las dependencias donde trabajaba, Sosamontes reconoció que él creó esa empresa con dos socios, pero en octubre de 2018, dos meses antes de convertirse en funcionario del gobierno de Peña, vendió sus acciones.