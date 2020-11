Déficit de especialidades médicas, herencia neoliberal; se duplicará la cobertura: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que heredó un país con déficit de especialistas médicos y, para comprobarlo, emitió un diagnóstico sobre el asunto y anunció un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos para becar aspirantes para alguna especialidad.

En una conferencia de prensa en la que se abordó ampliamente el asunto, el mandatario sostuvo que el déficit de especialistas fue uno de los saldos negativos que dejó la política neoliberal, lo que tuvo un impacto en el sistema de salud pública nacional.

“No les importó realmente el fortalecer el sistema de salud pública. Se empeñaron en la privatización de la educación y rechazaron a muchos jóvenes que querían entrar a las universidades públicas, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad, las universidades no tenían cupo porque no tenían presupuesto”, acusó.

El 80% de aspirantes rechazados

Los datos, expuestos hoy por el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (insabi), Alejandro Svarch, indican que, en efecto, el 80% de los aspirantes a especialidades médicas fueron rechazados en los últimos 20 años, esto es que, de 43 mil aspirantes a especialidad, sólo aceptaron nueve mil 300 en dos décadas.

El funcionario detalló que con el programa de residencia médica –que este fin de semana tiene convocado al examen nacional— y el presupuesto anunciado, permitirá duplicar la cobertura educativa.

Con el plan de becas para especialidades médicas, los beneficiarios que salieron a estudiar al extranjero, tendrán garantizada su contratación de base en el sistema público de salud a su regreso, informó Svarch.

A lo largo de la conferencia matutina, se destacaron los avances en la implementación de las Universidades Benito Juárez, así como en la nueva Universidad de la Salud que por ahora tiene 520 estudiantes de medicina y 480 de enfermería.

Además, el funcionario precisó que los médicos y personal sanitario contratado para hacer frente a la pandemia, permanecerán contratados una vez superada.

También se abordaron programas como el de salud nutricional y medicina preventiva y curativa, relacionando el tema con los efectos de la epidemia de covid-19 debido al descuido del sistema de salud.

En particular, se presentó una historieta con información nutricional, pues de acuerdo con presidente López Obrador la mayoría de los fallecidos por complicaciones derivadas del contagio, padecían obesidad.