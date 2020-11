Ssa da seguimiento a la mutación de los visones y comparte postura de la OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Secretaría de Salud ha dado seguimiento al tema del sacrificio de millones de visones en Dinamarca por una mutación del SARS-Cov-2 y por lo pronto destacó la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que no ha encontrado alguna diferencia mayor que distinga a esta variante del coronavirus de otras.

“Sí ha sido una noticia que ha acaparado un poco la atención lógicamente del mundo, nosotros la hemos estado dando seguimiento desde que tuvimos conocimiento de la misma”, afirmó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la conferencia de prensa vespertina sobre el estado de la pandemia en México.

Las autoridades danesas encontraron 12 personas infectadas con el virus procedente de los visones, que mutó tanto que los pacientes ya no forman anticuerpos, con lo que la vacuna planificada se debilita o, directamente, no hace efecto en estas personas. Por esa razón determinó sacrificar a millones de estos animales.

“Estamos hablando de cuatro humanos de un grupo de 12 que se identificaron en un primer momento. Lógicamente, esto va cambiando día con día y luego pudiera haber nueva información, pero hablamos de cuatro personas que sí tenían una relación directa con las granjas, digamos, donde estaban este tipo de animales”, indicó Alomía.

Ante esa asociación, añadió, primero se puso a disposición de la Organización Mundial de la Salud la información de lo que se encuentra a través lógicamente de la genotipificación de los virus detectados.

“Sin embargo, y justo el día de hoy en conferencia de prensa, la OMS declaró que no se había encontrado ninguna diferencia para efectos de conferirle a este virus cualidades diferentes de transmisibilidad.

“Menos aún -y esto es lo más importante-, de que la enfermedad en las personas en las que se ha encontrado este tipo de virus sea más grave o diferente en evolución, en tiempo, en letalidad, a la que se ha visto en otras áreas”, resaltó.

“Nosotros aquí mismo, en México, digo, lo pongo como una referencia, hemos presentado que en el transcurso de la epidemia que llevamos de este año se han encontrado diferentes familias y esto es producto precisamente de las mutaciones que normalmente tienen este tipo de virus y que no solamente se han dado, sino que se van a seguir dando”, detalló Alomía.

“Aquí lo importante de la vigilancia virológica y sobre todo de la identificación de la genotificación de estos virus es precisamente identificar si en algún momento estas mutaciones le confieren, digámoslo de manera general, una mayor agresividad al virus para producir enfermedad más grave o más letal”, añadió.

“Eso sí es lo que hasta el momento no ha sucedido ni tampoco está sucediendo con este tema de los visones en Dinamarca, por lo menos hasta el momento de hoy, que tenemos información oficial de la OMS, no hay ningún tipo de esta asociación o cambio. Entonces, por ese lado, podemos, hasta el momento estar tranquilos”, destacó.

Finalmente consideró que eventos como estos de seguro se van a estar presentando en diferentes momentos, “pero habrá que dar un seguimiento muy puntual para ver cuál es la evolución del mismo”.

Respaldo a entidades

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que respalda las acciones tomadas por las entidades federativas para buscar la manera de disminuir los contagios de SARS Cov2 causante de covid-19.

El semáforo COVID tiene como objetivo guiar a autoridades estatales, municipales y ciudadanía para que puedan identificar el nivel de riesgo de contagios. Respaldamos las acciones que las entidades federativas llevan a cabo para contribuir a la reducción de la transmisión. pic.twitter.com/E9lCkTTS1L — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 7, 2020

“Aprovechemos para tomar la señal de las decisiones de las autoridades estatales, como una señal que nos atañe a todos y todas como ciudadanas y ciudadanos para tomar acciones de protección de nuestra salud”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en México.

Recordó que color del semáforo de riesgo covid-19 representa el riesgo de contagios que hay en las entidades. Cuando está en color rojo el riesgo es más alto, en naranja es más alto que amarillo y amarillo que verde.

“Usted en el sitio donde vive, en el estado, entidad federativa o la ciudad de México debe considerar este color como un indicador de la probabilidad, el riesgo, que usted o sus seres queridos tienen de contagiarse o de contagiar.

“La idea es que sirva de guía no solamente para las autoridades estatales que son autoridades sanitarias, sino para toda la ciudadanía o para las autoridades municipales de modo que puedan identificar la condición de riesgo promedio que hay en cada entidad federativa”, comentó.

Destacó que el riesgo no se distribuye de manera homogénea, principalmente en los estados que tienen mayor territorio, como Coahuila, que en este momento tiene una importante transmisión de covid-19 y en algunas regiones de Coahuila hay una mayor transmisión que en otras.

“Por eso nos parece muy conveniente el trabajo que hacen las autoridades sanitarias locales del estado, en identificar de manera diferencial donde hay que tener una mayor intensidad del confinamiento, es decir, de la restricción del uso del espacio público, y dónde podría tenerse mayor movilidad”, agregó.

Lo que está percibiendo, dijo, son distintas acciones que las autoridades estatales van tomando en uso de sus responsabilidades y retribuciones legales que son totalmente competentes y desde luego, respetables, en tomar decisiones sobre que se abre, cómo se abre cuanto se abre, cuantos aforos.

Puso como ejemplo la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha tomado con extremo cuidado el semáforo naranja pero a lo largo del tiempo ha hecho ajustes, restricciones de movilidad con modalidades creativas cambiando el uso del transporte público, restringiendo el acceso a ciertas plazas públicas, porque se detectaron abusos en algunos casos.

Hoy mismo, Sheinbaum volvió a decir que se reduce una hora el uso de los restaurantes en lugar de cerrar a las 11, vuelven a cerrar a las diez, parece poco pero tiene extraordinaria importancia. Porque se reportó la apertura oculta de restaurantes bares, agregó.

La reinfección de Covid-19

El director general de Epidemiología, José Luis Zegarra, comentó que no se ha identificado un caso confirmado de reinfección, pero sí hay casos probables, o sea, aquellas que pudieron haber tenido la infección detectada por una prueba de PCR, pues muchas veces se ha hecho con pruebas de serología o con las rápidas.

Además, debió ser sintomático, porque hay casos donde se confirmó la presencia del virus por PCR, pero solo fue portadora, no desarrolló signos ni síntomas, lo cual podría indicar que en una segunda reinfección sí desarrolle la enfermedad de covid-19.

“Esto es algo importante porque reinfección significa que yo puedo volver a tener el virus SARS CoV2 en mis vías respiratorias si estoy en un ambiente epidémico, pero el hecho de reinfectarme no necesariamente significa que me vuelvo a enfermar, que me vuelve a dar covid-19 si en algún momento me dio”, añadió.

López-Gatell resaltó que la presencia del virus en una prueba de PCR de alguien que ya había sido infectado antes no significa reinfección por múltiples razones, ya sea fallas técnicas en la detección de trazas del virus o la persistencia de trazas del virus en las vías respiratorias.

“No hay todavía una evidencia científica y sólida sobre la implicación de una posible segunda infección por Covid-19 y tampoco de que pueda ser real este fenómeno de reinfección. Son casos esporádicos, anecdóticos”, consideró.