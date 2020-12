Alcoholímetro operará las 24 horas en la CDMX a partir de hoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno capitalino puso en marcha tres medidas para evitar los contagios por Covid-19: el cierre de las ventanillas para la Verificación Vehicular, el envío de mensajes SMS que piden no hacer fiestas y la aplicación del “Alcoholímetro” las 24 horas del día.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el cierre de las ventanillas de atención ciudadana encargadas de atender los trámites de verificación vehicular aplica a partir de hoy y hasta el 15 de enero del 2021. No obstante, dijo que se podrá obtener una “Constancia Provisional para Circular por Suspensión en los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad de México”.

El documento se puede obtener en la página de internet

http://189.240.89.19:8080/ConstanciaS, pero solo será útil para los vehículos que no realizaron los siguientes trámites:

-Reposición de la Constancia de la Verificación Vehicular (holograma y / o Constancia).

-Liberación en el Sistema de Verificación Vehicular de líneas de capturas corregidas por la Secretaría de Administración y Finanzas.

-Liberación del adeudo registrado en los equipos de verificación vehicular por falta de actualización oportuna de pago de adeudos de tenencia e infracciones.

-Solicitud de Ampliación al Periodo de Verificación por Robo, Siniestro, Reparación Mayor o Casos no contemplados.

-Constancia tipo “EXENTO” para eximir a los vehículos de las limitaciones del Programa Hoy No Circula y de la Verificación Vehicular.

Evitemos pasar a semáforo rojo, por la salud de todas y de todos. ¡Es nuestra responsabilidad, cuidarnos con estas nuevas medidas! #NoBajemosLaGuardia #ProtégeteyProtegeALosDemás pic.twitter.com/hL6euaLoEf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 10, 2020

La Sedema aclaró que los automovilistas que no podrán realizar estos trámites obtendrán la constancia, si no cuentan con verificación vehicular vigente, debido a que no podrán regularizarse hasta que se reanude el servicio en el área de Atención Ciudadana.

Además, destacó que los centros de verificación vehicular seguirán prestando el servicio de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, y podrán verificar los vehículos que no requieran alguno de los tramites mencionados. En el caso de los vehículos eléctricos o híbridos nuevos que no tienen holograma tipo “Exento”, la constancia les permite circular sin restricción alguna.

La Dirección General de Calidad del Aire informó que para resolver dudas se puede enviar un correo electrónico a la dirección hoynocircula@gmail.com.

“Alcoholímetro” las 24 horas

Otra medida implementada por el gobierno capitalino es el envío de mensajes de texto con el aviso: “El Gobierno CDMX informa: estamos en alerta por COVID19. Es URGENTE que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas”.

Se trata de una medida que el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó al inicio de la emergencia sanitaria para informar a la población y pedirle que se quedara en su casa para evitar el contagio del virus.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio el banderazo de salida, a partir de hoy y hasta el 6 de enero del 2021, al programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como “Alcoholímetro”, en diversos puntos itinerantes de las 16 alcaldías para la temporada decembrina, las 24 horas al día.

Con motivo de la temporada decembrina, la #SSC implementará el programa #ConduceSinAlcohol bajo las medidas sanitarias pertinentes. https://t.co/mdiN3sSY0K pic.twitter.com/mGelX0Qigh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 10, 2020

Dicho programa se suspendió por la pandemia y fue retomado el 1 de julio con nuevas condiciones para cumplir las medidas sanitarias entre policías y ciudadanos, además del refuerzo de 30% de uniformados y el uso, por primera vez en el país, de la nueva tecnología “Alcostop”.

Se trata de un medidor en el ambiente que detecta la presencia de niveles de alcohol solo con acercarlo a la cabina del automóvil y, con ello, respetar la sana distancia. Si detecta posibles niveles de alcohol fuera de lo permitido, el uniformado hace la entrevista y la prueba formal.

En este programa participará, como observador, personal del Observatorio Ciudadano y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC, así como la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad como instancias fiscalizadoras.