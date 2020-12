AMLO: Los pueblos de Oaxaca "son un orgullo de identidad"

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este viernes el camino rural de Santiago Nejapilla, construido por los propios habitantes, y aplaudió a los pueblos de Oaxaca porque, sostuvo, “son un orgullo de identidad”.

También se refirió al proceso electoral del próximo año, y dijo que hay tantos aspirantes a un cargo, que ha pasado por lugares “donde ya he visto mantas que dicen: ‘maneje con cuidado, puede atropellar a un candidato’”.

Vemos muchos candidatos, subrayó, mientras en Oaxaca hay autoridades emanadas del sistema normativo y de usos y costumbres que no cobran, sino que dan un servicio a su comunidad.

Durante una gira de trabajo por la entidad, para inaugurar el camino rural de Santiago Nejapilla, el presidente rindió un homenaje a los pueblos de Oaxaca porque mantienen “sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas, sus culturas y son un orgullo de identidad; por eso, por su fortaleza, han resistido a temblores, epidemias, malos gobiernos y a muchas otras calamidades, por su organización social comunitaria”.

“En otros lugares se pelean por ser candidatos a presidentes o a otros cargos, y ahora que ya viene la temporada electoral hay lugares donde ya he visto mantas que dicen: ‘maneje con cuidado, puede atropellar a un candidato’”.

Aquí en Oaxaca, con su organización comunitaria, tienen un gobierno democrático auténtico, gobiernos de usos y costumbres, y se hace lo que decida la asamblea, abundó.

“Aquí es la asamblea, es el pueblo el que dice: ‘te corresponde dar un servicio’. Si estás en Naucalpan, Neza, Los Ángeles o Nueva York, tienes que venir a dar servicio. Es extraordinaria la organización social. Se empieza a dar servicio desde joven y van escalando hasta llegar a formar parte del consejo de ancianos, con la gran satisfacción de haber servido a la comunidad, al pueblo.

“Entonces, cuando uno conoce esta organización excepcional, se siente uno muy respaldado para poder hacer obras sin intermediarios, es nada más cosa de bajar el recurso, entregarlo a las autoridades y existe la garantía de que ese dinero se va a manejar con honestidad y se van hacer estas obras”, puntualizó.

López Obrador recordó que antes se hacían “los caminos pavimentados con compañías constructoras, contratistas que llegan de fuera, reciben un contrato para hacer un camino y tienen que dar moche, así era antes, y hacen un camino mal hecho, con una capita de emulsión asfáltica, de pavimento, y con las primeras lluvias el camino vuelve a ser de terracería, sin drenaje.

“Esto es distinto (ahora), es camino de concreto, con sus sistemas de drenaje donde se requiere. Imagínense cuánto va a durar este camino, y no sólo es la construcción, es la obra de arte, el cómo van haciendo estos caminos mujeres y hombres, porque participa toda la comunidad, todo el pueblo”.

Y a eso hay que agregar –dijo-- que “se da empleo, que hay trabajo, que el dinero se queda en la misma comunidad para reactivar la economía, el comercio, entonces tiene un efecto multiplicador. Se hace la obra, se generan empleos y se reactiva la economía. Es importantísimo lo que se hace en Oaxaca”.

Antes de inaugurar el camino para Santiago Nejapilla, el presidente resaltó que la meta es que al terminar su gobierno estén pavimentados todos los caminos de acceso a las cabeceras de los 570 municipios de Oaxaca.

Aún faltan alrededor de 250 caminos para comunicar a todas las cabeceras municipales de Oaxaca, sin embargo, subrayó, “no íbamos a cumplir el compromiso sin el apoyo del pueblo. Como decía el más grande los oaxaqueños, Benito Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”.

Oaxaca, insistió, es de los pueblos con más cultura en el mundo y por esa cultura de los pueblos, por esa organización comunitaria, tienen un gobierno democrático auténtico.

Los técnicos –apuntó-- decían que “ustedes no tienen capacidad técnica, no pueden hacer un camino, pero ¿cómo no van a saber hacer un camino los herederos de los constructores de Monte Albán y Mitla, los que construyen grandes edificios en Nueva York o la Ciudad de México? Y aquí está la muestra”, finalizó.