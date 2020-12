López-Gatell respalda alerta en CDMX; el color del semáforo es "hasta cierto punto intrascendente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, respaldó el llamado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a los capitalinos para que no acudan a fiestas ni posadas en esta temporada navideña.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que fuera él quien anunciara el regreso al color rojo en el semáforo sanitario de la Ciudad de México, el funcionario, con tono recriminatorio, pidió a cada entidad y servidor público que se haga responsable de sus acciones en esta epidemia.

“Yo les agradezco que aquí digan: ¿cuál es el pronunciamiento, el llamado que hace la Secretaría de Salud? Pero les pido que ya no sea nada más la Secretaría de Salud la que hace el llamado. Nosotros venimos haciéndolo desde febrero, todos los días hacemos el mismo llamado. ¿Cuál puede ser el llamado de la Secretaría de Salud?”, cuestionó y apuntó a la pizarra donde se mostró una imagen con la leyenda: “Llamado urgente. ¡Quédate en casa! Si no tienen que salir, no salgas”.

Además, pidió apoyo a los representantes de los medios de comunicación a sumar esfuerzos para enviar claros mensajes a la población sobre que la epidemia sigue activa y que depende de la actitud o el comportamiento de la gente que la epidemia se acelere o desacelere.

“Esta idea que se ha ido, a lo largo de la epidemia, alimentando por ciertos medios de comunicación y redes sociales pareciera desconectarse de la realidad, como si el gobierno pudiera mágicamente detener la epidemia”, criticó.

Por eso, comentó, puso el ejemplo de Ángela Merkel, la canciller de Alemania, quien en días pasados hizo un llamado “que es idéntico al que acaba de hacer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que hizo el alcalde de Nueva York y al que hacen todos los mandatarios del mundo: que toda la población tome acciones por sí misma”, señaló.

“En México, la virgen de Guadalupe es una festividad social, no tiene nada del gobierno, estamos en un Estado Laico, pero hay que reconocer la realidad: 6 millones de personas suelen ir a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Hoy ya logramos, la Jefa de Gobierno lo logró, el Gobierno de México lo logró y logramos la cooperación de la Iglesia Católica en México que administra el templo de la Basílica y hoy no están 6 millones de personas en el atrio de la Basílica”, añadió.

Las personas que tienen resultado positivo en la prueba #COVID19 o que estuvieron en contacto con alguien que se contagió en los últimos 14 días deben aislarse de forma estricta aun cuando no tengan síntomas. #PorAmorALaVida #QuédateEnCasa pic.twitter.com/Id1AHOcyOS — SALUD México (@SSalud_mx) December 12, 2020

En ese sentido, agradeció a todas las personas que hacen su esfuerzo y procuran salir solo cuanto tienen que hacerlo, pero a las personas que no actúan así los invitó a que hagan un examen de conciencia y reflexionen que esa fiesta, reunión de pocas personas o una gran boda está contribuyendo a que la epidemia vaya al alza.

“Por favor prensa mexicana. Ayuden a su país, a su pueblo, a ustedes mismos y mismas. Ayúdense. Descansen un poquito las agendas de otra naturaleza o téngalas, insisto, no debe… espero que mañana no haya una primera plana que diga: ‘regañó a la prensa’. ¡No! Que haya mañana una primera plana que en lugar de poner cuántos acumulados que diga esto” y volvió a señalar el mensaje de ¡quédate en casa!

Respecto a cambiar a rojo el semáforo de la ciudad, respondió: “En cuanto al color es hasta cierto punto intrascendente”. Y enfatizó: “Alerta por covid-19. Emergencia por covid-19. ¿Hay alguna duda?”