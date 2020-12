Nuestros adversarios se 'jalan los pelos', no entienden que el pueblo nos apoye: AMLO

No entienden. López Obrador dijo que los opositores 'se jalan los pelos', pues no entienden el apoyo ciudadano a su gobierno.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Sin mencionar los comicios de 2021 ni a la alianza opositora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios “se jalan los pelos” porque no entienden que el pueblo siga apoyando la "transformación" que impulsa su gobierno.

En gira por Oaxaca, dedicada a la inauguración de caminos rurales que en conjunto suman ya mil kilómetros de construcción en 58 municipios, el tabasqueño ocupó varios minutos para explicar el porqué considera que mantiene un alto respaldo ciudadano.

"Ahora está percibiendo que lo que antes se robaban les está llegando, y ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos, del daño que hace a las naciones".

“Por eso los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios de antes, quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo: ‘¿Y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación, si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o

alquilados y constantemente estamos atacando al presidente?¿cómo ahora, cómo entonces, que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo?



“Pues esa es la explicación, que el pueblo es sensible, consciente y sabe lo que conviene y lo que no conviene. No llegan a entender los conservadores que hay esta transformación, esta revolución de las conciencias en el pueblo”.

Desde el municipio de San Mateo Río Hondo, ubicado en la sierra sur de Oaxaca, el presidente festinó la terminación del camino rural de esta comunidad. Dijo que si se hubiera construido con corrupción el costo hubiera sido de 100 millones de pesos, pero que como lo hicieron los pobladores sólo costó 17 millones.

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, detalló que los mil kilómetros que se han construido en las comunidades oaxaqueñas equivalen a salir de la Ciudad de México, pasar por la capital de Oaxaca, llegar a Huatulco y regresar.

“Esa es la distancia, eso es lo que se ha hecho en dos años”, presumió.

Por ello, adelantó: “vamos a continuar con este programa hasta cumplir el compromiso de que todas las cabeceras municipales tengan camino de concreto para comunicarse. Todos los caminos de Oaxaca van a quedar pavimentados y van a ser de concreto, de este material de piedra, concreto, bien hechos, de buena calidad”.

En el último acto de su gira de tres días por municipios sureños de Oaxaca, también informó que el programa Sembrando Vida se va a ampliar en esta entidad para sembrar maguey y producir mezcal “porque es una bebida muy demandada por su alta calidad, se demanda mucho, lo están comprando, lo piden países europeos, también de Estados Unidos, de Canadá y se tiene que tener la materia prima. Por eso se va a sembrar maguey, se va a sembrar agave”.

Detalló que en Oaxaca actualmente hay 30 mil sembradores que están cultivando 75 mil hectáreas y están recibiendo un apoyo, “pero se va a ampliar la superficie y el número de sembradores que van a ser beneficiados”.

En cuanto al Internet informó que este año se ha conectado a 68 mil comunidades, que para el próximo año se prevén sean 120 mil y que en el 2023 deberán tener conectividad todas las comunidades del país.