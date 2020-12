Israel Vallarta denuncia maltrato y torturas; AMLO pide investigar el caso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras cumplir 15 años en prisión y aún sin sentencia, Israel Vallarta, acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, envió un audio al presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar maltrato y torturas.

Y acusó directamente a Julio César Pérez, director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 --ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán-- donde se encuentra recluido.

Este lunes, en la conferencia de prensa matutina, una reportera puso el audio en el altavoz de su teléfono donde se escucha a Vallarta: “Me tienen fastidiado, además, con un régimen penitenciario degradante, abusivo, involucionado. Me mantienen en un encierro prolongado y la restricción de derechos humanos, que incluso hoy me impiden ver y escuchar su conferencia, señor presidente, porque hay funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos.

“Señor presidente, usted habla mucho de corrupción, le pido voltee a estos lugares, que observe a quienes los dirigen, tiene la oportunidad de transformar lo que por herencia dejó Vicente Fox y Felipe Calderón. Hago un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República para que investiguen a estos servidores”, apuntó.

La respuesta de AMLO

El presidente respondió que su gobierno está procurando que el acceso a la justicia sea una realidad en el país.

“No hay impunidad para nadie. No se solapa a ningún funcionario público, y en estos casos vamos a continuar facilitando a víctimas, a quienes injustamente están en las cárceles, para que sus procesos se apeguen a la verdad, a la ley, y que además haya justicia.



“Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo del director del penal. Ese es mi compromiso. Vamos a tener información esta misma semana”, prometió.

Asimismo, sostuvo que le pediría a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que atienda el asunto de Vallarta.

¿Por qué está preso Vallarta?

El pasado 9 de diciembre, Vallarta cumplió 15 años preso. Fue detenido junto con su entonces pareja sentimental, la ciudadana francesa Florence Cassez. Los acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores “Los Zodiaco”.



En ese entonces, 2005, el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, donde lo acusan de narcotráfico y otros delitos.

El excolaborador de Felipe Calderón realizó un montaje --en colaboración con el programa Primero Noticias de Televisa, protagonizado por Carlos Loret de Mola-- sobre la detención de Vallarta y Cassez, a quienes obligaron a declarar su culpabilidad en televisión abierta, pues habían sido detenidos 24 horas antes.



Después de siete años la ciudadana francesa fue liberada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo violaciones al debido proceso.

Vallarta no tuvo la misma suerte, porque Loret de Mola interpuso diversos amparos para no declarar sobre el montaje.

El pasado 27 de octubre compareció por el caso y aceptó haber cometido un “error periodístico”, pero negó tener conocimiento de que el operativo de captura fuera un montaje.



Después de que detuvieron a García Luna en Estados Unidos, el 10 de diciembre de 2019, López Obrador se refirió a Vallarta y calificó como inaceptable que esté preso sin sentencia, por lo que –dijo-- pediría a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que recibiera a sus familiares.