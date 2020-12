Martha Bárcena confirma su salida de la embajada en Washington; se retira del servicio exterior

WASHINGTON (apro).- Martha Bárcena, quien se convirtió en la primera mujer en la historia de la relación bilateral con Estados Unidos, anunció que en los próximos meses dejará la embajada de México en Washington y que, tras 43 años de labor, se retira del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

“Sí, me retiraré en los próximos meses, después de trabajar 43 años en el SEM, he decidido eso”, declaró la diplomática --durante su participación en un evento académico-, después de ser cuestionada sobre los rumores de su salida.



“Creo que mi estancia en Estados Unidos ha completado una etapa de mi vida en la que creo, por sobre todas las cosas, que he servido con fe y lealtad a mi presidente y a mi país”, manifestó la aún embajadora de México ante la Casa Blanca.

Desde septiembre pasado la revista Proceso recibió información de que Bárcena había decidido dejar el SEM y que, en una de sus visitas al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, le presentó su renuncia, pero el mandatario no se la aceptó.

Como embajadora, a Bárcena le tocó enfrentar momentos difíciles en la relación con Estados Unidos, como las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, para evitar que el presidente Donald Trump impusiera tarifas arancelarias a México.

En ese mismo tenor, la diplomática negoció, junto con el canciller Marcelo Ebrard, los pormenores de un acuerdo migratorio con el gobierno estadunidense, bajo el cual México aceptó contener el flujo migratorio centroamericano y convertirse en Tercer País Seguro de facto.

En materia de seguridad, Bárcena abordó el conflictivo y delicado tema del arresto, acusación judicial y eventual repatriación de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional acusado por Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

A la embajadora mexicana también le correspondió ver el caso de la captura en Dallas, Texas, el 9 de diciembre de 2019, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Por el oficio y experiencia de Bárcena se logró --luego de varios años de intentos y, al mismo, impedimentos por parte de la presidencia de Enrique Peña Nieto-- que Estados Unidos arrestara e iniciara el proceso de extradición del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte.

El pasado 8 de julio, la diplomática mexicana negoció con la Casa Blanca el compromiso de que, durante la visita de López Obrador a la Casa Blanca, el mandatario estadunidense se abstuviera de hablar del muro en la frontera México-Estados Unidos o criminalizar a los inmigrantes.

Además, fue de las primeras en recomendar a López Obrador que felicitará a Joe Biden, candidato presidencial demócrata, tras su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, cuando venció a Trump. El consejo de Bárcena fue desoído por el presidente de México.

En el evento académico transmitido de manera virtual, la embajadora fue cuestionada sobre la reticencia de López Obrador a llamar a Biden para felicitarlo como presidente electo de Estados Unidos.

Ella respondió: “Esa fue mi recomendación… y siempre dije durante la campaña y hasta hoy que la gente no debe tener dudas sobre la integridad y fortaleza de las instituciones de Estados Unidos”.

Para muchos no es noticia el anuncio de la salida de Bárcena de la embajada mexicana en Washington y su retiro del SEM. En los pasillos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México eran muy conocidos sus desacuerdos con Ebrard y otros funcionarios de la dependencia.

Este lunes, luego de su discurso en el centro académico, Bárcena publicó mensajes en su cuenta personal en la plataforma de Twitter:

"En consulta con el Presidente @lopezobrador_ he tomado la decisión de jubilarme de manera anticipada. Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia sobre esta decisión personal. El proceso se concluirá en los próximos meses. En tanto, seguiré al frente de la Embajada".

"Siempre he creído, como en el Eclesiastés, que todo tiene su tiempo bajo el sol. Mi etapa como embajadora del gobierno del Presidente @lopezobrador_ ante Estados Unidos está por concluir.

"En enero de 2021 cumpliré 43 años de haber ingresado al Servicio Exterior Mexicano, después de pasar por el @imatiasromero. #OrgulloSEM es la primera línea de defensa de la soberanía de México, cuerpo al que respeto y del que orgullosamente formo parte

"Nadie me ha regalado puesto alguno en mi carrera diplomática, ni por amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertenecer a grupos de poder. Mi carrera la he hecho a base de esfuerzo, disciplina y preparación. Y, sobretodo, con total entrega al servicio de México".



"Siempre le estaré agradecida al Presidente @lopezobrador_por haberme dado el honor de representar a su gobierno ante los Estados Unidos de America. Satisfecha de haber cumplido sus instrucciones y alcanzado logros durante mis años de gestión en beneficio de mi Patria".