Reducción de horarios y en venta de alcohol, nuevas medidas de Tabasco contra el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, publicó un decreto en el Diario Oficial del estado con nuevas medidas para responder a la emergencia sanitaria.

En un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador señaló que en los últimos días se registró un repunte de casos positivos de covid-19.

“Algunos me dirán que se debe a que ahora estamos aplicando el doble de las pruebas que aplicábamos hasta hace 15 días. Lo cierto es que estamos en un grave riesgo de que se oficialice un rebrote que nadie quiere”, comentó.

El gobernador detalló que el número de hospitalizados y de fallecimientos se mantiene a la baja, con un promedio de uno o dos fallecidos diarios y de más o menos un 17- 18% de la ocupación hospitalaria, sin embargo, señaló que es necesario prevenir y adelantarse a los acontecimientos, por lo que ésta mañana se publicaron una serie de medidas.

“No se trata de un cierre total o de impedir totalmente las actividades económicas, pero sí de una reducción de la movilidad que nos pueda ayudar a mantener baja la pandemia” afirmó, agregando que, así como es la obligación del estado garantizar la salud de los tabasqueños, “es responsabilidad de todos salir adelante y vencer la pandemia”.

De acuerdo con las nuevas medidas los establecimientos no esenciales operaran al 50% de su capacidad (siempre que se garantice la sana distancia), de lunes a viernes y hasta las 17:00 horas y no podrán realizar eventos que ocasionen una aglomeración de personas, como ventas nocturnas, liquidaciones, etc., las cuales deberán realizarse en línea o vía telefónica con entrega a domicilio.

También se ordenó el cierre temporal de salones y recintos para la realización de fiestas o eventos y demás de similar naturaleza, incluyendo los que se encuentren ubicados dentro de los hoteles.

El decreto también ordenó a la Secretaría de Finanzas restringir los horarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en hoteles y restaurantes, a la Secretaría de Movilidad determinar e implementar las medidas y acciones para reducir la movilidad en el Estado y a las autoridades estatales y municipales vigilar el cumplimiento de las medidas, así como imponer una sanción a quien no las respete.

La Secretaría de Salud de Tabasco reportó hasta el día de ayer 40 mil 124 casos positivos a covid-19, 34 mil 257 pacientes recuperados y 3 mil 172 fallecidos. De acuerdo con los datos, en las 24 horas anteriores, se identificaron 357 nuevos casos positivos, 687 casos negativos y 6 disfunciones, de las cuales, cuatro se registraron en 48 horas y dos correspondían a días anteriores.