Una 'absoluta falta de respeto', el insulto de Brozo a AMLO: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró como una “falta absoluta de respeto” los comentarios de Víctor Trujillo, en su personaje de “Brozo”, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y defendió la actuación del gobierno federal frente a la pandemia por Covid-19, al lograr que México sea uno de los seis países en el mundo que ya tiene una vacuna.

Así respondió la morenista al comentario que hizo el “Payaso Tenebroso” a través de la plataforma Latinus, cuando llamó al tabasqueño “pinche presidente” y aseguró que “como gobierno, la pandemia les quedó grande”.

Esta mañana, cuestionada en videoconferencia sobre estos dichos, la mandataria capitalina opinó:

“Primero, es una falta absoluta de respeto, la verdad. Segundo, es que están muy molestos, o sea, México es de los seis países del mundo que ya tienen vacunas. Aún con la difícil circunstancia económica del país, el gobierno federal esta destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países en tener vacuna en todo el mundo”.

Destacó que no sólo es la vacuna de Pfizer, sino “muchas otras vacunas”, por las que se tiene comunicación y un esquema de aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que hasta el mismo López Obrador “está enterado permanentemente de lo que pasa en estas circunstancias, siempre bajo la supervisión de la Secretaría de Salud”.

Sheinbaum Pardo comentó que “a ellos les hubiera gustado, probablemente, que México no tuviera vacuna o que no hubiera habido la contratación de médicos que ha habido”.

Y agregó: “a mí, la verdad, me parece una falta de respeto muy grande y no sé a qué intereses responda, la verdad”.

-¿No les quedó grande la pandemia, en función de lo que están diciendo?, preguntó la prensa a la morenista.

-"Eso está a la evaluación de todos", contestó sin más.

En seguida, la discípula política de López Obrador aseguró que “tienen un montón de molestia porque el presidente está en el 71% de aprobación a nivel nacional, inclusive el propio periódico Reforma lo pone en 64% de aprobación.

Sheinbaum siguió de largo: “Ellos no se pueden explicar eso, no lo entienden. Entonces, no sé a qué intereses responda esta falta de respeto, la verdad, no No entiendo por qué estas palabras altisonantes”.

De paso, aseguró, en tono un tanto molesto, que “aún así, con esta manera de expresarse y todo, nunca ha habido tanta libertad de expresión en nuestro país, nunca, nunca, nunca. No se censura. Es que no, no se explica”.

-¿Fue exagerado el calificativo?

-No es exagerado, es una falta de respeto.