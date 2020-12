El 75 por ciento de la población en México es susceptible de contraer el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Sólo 25 por ciento de las y los mexicanos tienen evidencia de haber sido expuestas al SARS-CoV-2. El 75 por ciento no, por lo tanto la gran mayoría de la población es susceptible a esta infección que causa covid-19, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Por eso, en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país, el funcionario reiteró el llamado “clarísimo” a la población a quedarse en casa en esta temporada decembrina y así colabore para reducir los contagios.

Durante la conferencia se dieron a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, específicamente sobre el tema de coronavirus, la llamada Ensanut-Covid.

Esto incluye también los resultados preliminares de la encuesta serológica; esto es, cuántas personas o qué porcentaje de personas fueron expuestas a lo largo de 2020 al virus SARS-CoV-2 y consecuentemente desarrollaron anticuerpos contra esta enfermedad, según anunció López-Gatell.

Acompañado de José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología; Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán y Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el funcionario comentó que ellos han sido testigos del desarrollo de la pandemia y la reconversión hospitalaria, por lo que están pidiendo la colaboración ciudadana para aplanar la curva de contagios.

“Ellos están viendo, desde el inicio de esta epidemia, los problemas que ocasiona la saturación hospitalaria, han sido protagonistas de la reconversión hospitalaria y todos los días están viendo el drama humano que representa la enfermedad grave por covid-19 y la mortalidad derivada de ella”, indicó.

En ese sentido, el llamado para que la población tome en cuenta la información sobre la pandemia es muy importante, señaló, porque viene de personajes que están en el campo clínico, y para que se sepa que se está causando daño si no se toman las medidas sanitarias de manera personal y colectiva.

Al hacer la presentación de la Ensanut-Covid, y aclarando siempre que se trata de resultados preliminares, Rivera Dommarco especificó que 24.8 por ciento, es decir, 25 por ciento, es el porcentaje de personas en el país que han estado expuestas al virus.

"Quiere decir que 75 por ciento fueron negativos, muy importante saber esto", remarcó.

De todas las personas que fueron positivas el 70 por ciento nunca tuvo síntomas, detalló. "Durante todo el periodo, desde febrero, finales de febrero hasta la fecha de la encuesta, no tuvieron síntomas.

"El 10 por ciento tuvieron algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una definición de caso compatible con covid-19 y 20 por ciento sí tuvieron síntomas. Pero imagínense ustedes, 80 por ciento casi sin síntomas", exclamó.

"¿Qué quiere decir esto? Que muchísima gente a lo mejor muchos de los que estamos aquí somos asintomáticos y que por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta.

"Por eso la importancia de tomar todas las precauciones que aquí el doctor López-Gatell y la Secretaría de Salud nos insisten mucho.

"Este 25 por ciento de positivo representa alrededor de 31 millones de personas y muestra una gran velocidad de propagación y también que una gran proporción no presentan síntomas", destacó Rivera Dommarco.

Inmunidad de rebaño

Sobre aplicar una estrategia de la inmunidad de rebaño, Rivera Dommarco contestó que realizarlo tiene costos altísimos en vida y sufrimiento de las personas, junto con las secuelas que tendrán quienes sobrevivan.

“Aquí claramente estamos viendo, en el tiempo que llevamos con la epidemia, el hecho de que no toda la población ha seguido las recomendaciones y tenemos el 75% de la población que no ha sido infectada. Pero el número de personas enfermas o muertas yo digo que es un precio muy alto que pagar y definitivamente no está recomendada esa metodología a través de dejar que la gente se contagie”, apuntó.

Respecto a los asintomáticos, Rivera Dommarco comentó que tuvieron la tarea de encuestar a las personas para saber el porcentaje de ciudadanos que fueron al médico al presentar síntomas de contagio, cuántas en instituciones públicas, cuántas en privadas.

“Por ejemplo, los asintomáticos. ¿Cuáles son las características de esas personas? Tenemos datos de peso y tallas de otras enfermedades, podríamos ver por ejemplo de los sintomáticos, a los que peor les fue, fueron aquellos que tenían diabetes, hipertensión, obesidad, en fin. Tenemos muchísimas preguntas en mente que vamos a hacer una vez que tengamos una base de datos que espero las tengamos en enero”, resaltó.

En relación con la pregunta de por qué unas personas contraen la enfermedad más rápido que otras, indicó que hay varios hechos interesantes derivados de la observación clínica, como por ejemplo las personas que tienen enfermedades como lupus eritematoso o trastornos de inmunodeficiencia parecen no tener el mismo riesgo que otras poblaciones y la razón es que tienen activado su sistema inmune de por sí, y eso les confiere cierta protección.

“Y mucho más recientemente, la semana pasada, salió una publicación en Nature, en la cual se demuestra que existen distintos tipos de polimorfismos genéticos en la población”, señaló .

Agregó que hay estudios en gemelos que aunque tienen las mismas características uno puede contraer la enfermedad y el otro no a pesar de vivir en un mismo medio ambiente.

“Eso demuestra que puede haber cambios epigenéticos asociados, que confieren mayor o menor susceptibilidad y el último pues son las comorbilidades que juegan un papel muy importante en por qué una persona puede ser más susceptible que otra persona”, añadió.

Familias completas enfermas

Respecto a las reinfecciones, Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) contó que en esta institución tiene al día de hoy 170 hospitalizados, de los cuales 105 están intubados; obviamente son casos muy graves.

“Nosotros les hacemos todo el estudio viral, no solo se determina SARS-CoV-2, influenza y otros y no hemos encontrado mezcla de otros virus. No tenemos casos reportados que estén en una segunda infección. Lo que hemos estado viendo en esta nueva etapa es de todos los grupos de población y si estamos viendo familias completas enfermas”, indicó.

Para Kershenobich Stalnikowitz, el ser coherente con el mensaje que se está enviado esta noche es que una nueva ola de contagios ocurre en momentos en los que pueden esperar mayores infecciones virales sean o no de covid-19 y, por ende, mayor necesidad de reforzar las medidas de prevención.

En relación a la reinfección es que puede haber distintos virus que infecten a las personas y se necesita detectarlos. Y si vuelve a salir positivo a SARS-CoV-2 lo que están haciendo son estudios de secuenciación para ver si es el mismo virus que se tuvo en la primera ocasión o es una mutante distinta.

“Afortunadamente los casos de reinfección son pocos, realmente no son significativos, pero si son motivo de investigación para estar pendientes en las mutaciones del virus”, añadió y comentó que en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán han tenido al menos tres casos por covid-19.

Al respecto, López-Gatell especificó que el número de reinfectados es “anecdótico” e incluso no hay una cuenta exhaustiva porque no existe evidencia si esta segunda infección fue causada por la misma cepa que la primera vez o es una nueva exposición al virus.

“Lo trascendente de esto es suponer que la infección causa inmunidad, pero todavía no existe certeza científica sobre la duración de la inmunidad, la potencia de la inmunidad y sobre todo la naturaleza de los anticuerpos, si son protectores y neutralizantes del virus”, agregó.