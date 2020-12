El padre Solalinde condena el insulto de Brozo contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las reacciones por los comentarios hechos por el payaso Brozo en internet contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “pinche presidente”, incluyeron al padre Alejandro Solalinde, quien condenó sus expresiones porque, consideró, es una ofensa también para millones de mexicanos que votaron por el tabasqueño.

“Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, Brozo. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Por qué no le dijo todo esto a presidentes corruptos? ¿Por qué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?”, inquirió en sus redes sociales.

¿Qué dijo Brozo?

En su programa “TeneBrozo”, de la plataforma Latinus, Brozo exclamó: “Acuérdate Andrés, no eres Dios, no eres el Hijo del Hombre, eres un pinche presidente que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres”.

Antes, parloteó: “Sería una tragedia que hubiera disponibilidad de la vacuna en el sector privado, ¿para nosotros o para el gobierno? ¿Por qué en otros desastres el gobierno está presto, solicita y agradece la ayuda del sector privado y para este caso no?

“No quisiera yo creer, no quisiera yo creer que alguien fuera tan perverso, ruin e jijo de la chingada como para utilizar la vacuna para un fin electoral. Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme.

“En este momento, en este momento, el más importante para la humanidad, de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente”.

¿Quién más reaccionó?

El 14 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que lo dicho por el payaso “es una falta absoluta de respeto”.

Y agregó: “No sé a qué intereses responda. Es que están muy molestos por la aprobación del presidente y por las vacunas para México. A ellos les hubiese gustado que no hubiera vacunas o la contratación de médicos que ha habido”.