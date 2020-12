La CDMX registra nuevo récord en hospitalizaciones por covid; ocupación general es de 75%

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México registró un nuevo nivel máximo de hospitalizaciones por covid-19, al marcar ayer 4 mil 724 personas, de las cuales, 3 mil 649 están en camas de atención general y mil 75, con intubación, de acuerdo con la página de Datos Abiertos del gobierno capitalino.

Este martes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hay una ocupación hospitalaria general de 75%, y añadió que “ha crecido el nivel de intubación, pero es más en camas generales”, lo que significa que los pacientes “están llegando más temprano” a los hospitales.

En videoconferencia, informó que la Secretaría de Salud local (Sedesa) sumó 260 camas adicionales para atención de pacientes de este virus no graves, la mayoría de las cuales están en carpas instaladas al lado de sus hospitales, para sumar 888 espacios en total, tan solo en las unidades que dependen de la red pública de la Ciudad de México.

Agregó que estas camas adicionales son parte de la recuperación de espacios que se activaron en mayo y junio pasados, cuando la Ciudad de México vivió su primer “pico” de hospitalizaciones, pero que en los meses siguientes se usaron solo como área Triage, es decir, para una primera revisión de los pacientes, y otra parte es de ampliación de nuevos espacios.

La secretaria de Salud, Oliva López, detalló que, de esas 260 camas, 222 están en carpas instaladas a lado de los hospitales de especialidades Belisario Domínguez (62), los generales Enrique Cabrera (36) y Tláhuac (28), además de 96 en la Unidad Temporal Covid levantada al lado del Hospital General Ajusco Medio y 38 más en el interior de los hospitales generales Balbuena (11) y Xoco (27).

Destacó que las camas instaladas en carpas tienen “puntas de oxígeno de alto flujo” para atender a pacientes con cuadros moderados graves que no requieran intubación y si agravan, se tiene la ventaja de que pueden ser trasladados al hospital que está al lado. Esa tecnología se hizo, agregó, con el apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el conocimiento adquirido en la Unida Temporal Covid del Centro Citibanamex.

La funcionaria dijo que la Sedesa y el Insabi avanzan en el proceso de contratación de personal para atender las camas adicionales. “Sí hay suficiente personal de salud y estamos contratando para tener los equipos completos”, dijo y adelantó que, tan solo para el hospital de Topilejo han contratado a 2 mil trabajadores de la salud, aunque aún no se pone en operación.

Sheinbaum Pardo reconoció que los fallecimientos por Covid han aumentado, pero también se ha incrementado el número de altas hospitalarias.

Además, adelantó que mañana informará sobre la ampliación en dicha unidad –instalada por la iniciativa privada-, así como en unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Estamos creciendo camas, pero necesitamos disminuir los contagios con la cooperación de la ciudadanía”, reiteró y llamó de nuevo a no salir si no es estrictamente necesario, además de no hacer fiestas para evitar más contagios.