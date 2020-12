Sheinbaum: no eludo mis responsabilidades de declarar alerta y emergencia por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las decisiones sobre el control de la pandemia por covid-19 en la Ciudad de México las toma su gobierno, y fue ella quien la semana pasada planteó que no se cerrara la economía de la capital --lo que implica el semáforo epidemiológico rojo--, pese al incremento de hospitalizaciones que se acercaba al pico máximo de mayo.



“Claro que respetamos y pues venimos del mismo lugar, del mismo movimiento, el presidente de la República y con toda admiración, pero las decisiones de la ciudad las tomamos nosotros, en coordinación siempre con el gobierno de México, porque así debe ser”, afirmó.



En videoconferencia, Sheinbaum agregó que su administración hace “todo lo que está a nuestro alcance” por no regresar al rojo y no afectar la economía de millones de familias. No obstante, “si tenemos que llegar a esa situación, lo vamos a hacer”, apuntó.

Así, con ese cambio de discurso, respondió la mandataria ante las críticas en redes sociales y columnas de opinión que la señalaron como “sumisa” ante las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que surgieron desde el pasado viernes, cuando declaró “emergencia por covid-19” en la Ciudad de México, pero no aclaró si la capital regresaba a semáforo rojo.

En las últimas tres videoconferencias que ofreció, Sheinbaum se mostró dura y evadió responder sobre el semáforo epidemiológico que ella misma presentó en mayo pasado, cuando la capital estaba en su primer pico máximo de hospitalizaciones. Incluso dijo que la determinación del color del semáforo la tomaba la Secretaría de Salud federal.

Sin embargo, este martes cambió su actitud y su discurso: “Yo tomé la decisión como jefa de gobierno. No eludo mis responsabilidades de declarar en la ciudad una alerta y emergencia por covid-19, de acuerdo con lo que revisamos en el Comité de Salud”.

Sheinbaum explicó que la decisión de declarar emergencia no fue individual, sino con base en los datos que se revisan a diario y lo que se discute en el Comité de Salud que coordina la secretaria de Salud, Oliva López. Y reconoció: “Yo planteé la posibilidad de que no cerráramos todo, y entre todos estamos en esta circunstancia”.



Recordó que el semáforo rojo “está establecido esencialmente para el cierre prácticamente de todas las actividades y donde quedan solamente las actividades esenciales, como estuvimos prácticamente en abril y mayo de este año”. Sin embargo, añadió, “esta época del año es muy importante en términos de la economía de las familias. Estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, todo, todo, todo, absolutamente todo para no tener que llegar a una situación en donde tengamos que cerrar todas las actividades”.

Pero advirtió: “Si tenemos que llegar a esa situación lo vamos a hacer, pero en este momento no queremos esta afectación también a las familias de la Ciudad de México”.

La mandataria local confió en que la ampliación de 888 camas de hospital de la red de salud de su gobierno, más las que se sumen de otras dependencias federales, además de la participación de la ciudadanía para atender el llamado a quedarse en casa y no hacer fiestas, se refleje en los próximos días en la disminución de hospitalizaciones y ayude a cortar la cadena de contagios.



De igual manera, informó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ha suspendido 343 establecimientos comerciales por no obedecer las medidas sanitarias, aunque tan solo en los últimos siete días fueron 40 negocios los amonestados administrativamente por 15 días, y podría procederse a la clausura en caso de reincidir, con base en la ley correspondiente.