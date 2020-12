Habrá suficientes camas pero hay que frenar los contagios, dice AMLO en nuevo llamado a no salir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo llamado al autocuidado ante el incremento de casos de covid 19, fue lanzado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con dedicatoria especial a la Ciudad de México y siete entidades más que registran una intensa velocidad de contagio.

Desde hace 10 días, el mandatario viene insistiendo en pedir a la población que no salga a la calle más allá de los indispensable, enfatizando, conforme al mensaje del pasado 14 de diciembre, a extremar medidas y no realizar reuniones en el período comprendido hasta el 24 de diciembre.

Las entidades a las que se refirió hoy en su conferencia de prensa matutina son, además de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Coahuila y Puebla, que concentran cerca del 60% de los contagios de todo el país.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ampliando el número de camas. Nos están ayudando de otros estados, les hablaba que sólo en ocho estados tenemos incrementos. En la mayoría de los estados, aunque hay epidemia, no tenemos esta situación de aumento de contagios”, dijo.

Los llamados presidenciales se intensificaron desde el pasado lunes, con la previsión desde el viernes de un eventual desbordamiento por la falta de camas hospitalarias que podrían alcanzar la saturación definitiva en la Ciudad de México al finalizar esta semana, de acuerdo con las previsiones del viernes cuando los gobiernos federal y de la ciudad, cancelaron las fiestas guadalupanas, la mayor festividad religiosa del país.

Hoy, el mensaje presidencial fue a la calma:

“Vamos a tener más camas, no vamos a estar rebasados. Pero queremos que no estén llenos los hospitales y no queremos que nos enfermemos. Y lo más importantes: que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos”.