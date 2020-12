Pemex oculta contratos con Vitol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Envuelta en un nuevo escándalo de corrupción y sobornos, Pemex decidió ocultar contratos que ha firmado en la última década con la empresa suiza Vitol, al argumentar que la información es secreto comercial y debido a que algunos de los convenios fueron suscritos por filiales de Pemex en el extranjero que no están sujetas a la Ley de Transparencia.

A inicios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un arreglo judicial acompañado de un “mea culpa” de la unidad estadounidense de Vitol que confesó haber sobornado a funcionarios en México y Ecuador para ganar contratos al menos desde 2015 y hasta 2020. También admitieron haber comprado a funcionarios en Brasil entre 2005 y 2014.

Desde el verano pasado, Quinto Elemento Lab investigaba los contratos entre Pemex y Vitol, pues supo que el Departamento del Tesoro de EU recibió en 2014 un informe de actividad sospechosa que involucró diez transferencias realizadas por MGI Trading Ltd, una filial de Pemex creada en las Islas Caimán, a favor Vitol por 276.7 millones de dólares.

A una serie de solicitudes de Transparencia, Pemex y sus subsidiarias sólo reportaron cinco contratos con Vitol entre 2017 y 2019: tres de ellos suman 242.6 mdd y el valor de los otros dos se mantiene bajo reserva porque es “secreto industrial y comercial”.

En sus respuestas a las solicitudes, Pemex y sus subsidiarias dijeron que no había contratos entre MGI Trading Ltd y Vitol. “No se tiene registro de contrataciones celebradas”, respondió Pemex corporativo. “La información solicitada es inexistente” pues se trata de personas morales privadas, respondió por su parte Pemex Transformación Industrial.

MGI Trading Ltd, una filial de Pemex creada en 1993, hizo diez transferencias bancarias entre enero y abril de 2014, utilizando la cuenta 3544025999001 en una sucursal de Nueva York del Standard Chartered Bank. El banco reportó esas transacciones a la unidad de inteligencia del Tesoro (FinCEN) como parte de un informe de actividad sospechosa (SAR), según documentos obtenidos en la investigación global FinCEN Files, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La filtración de los FinCEN Files, que contiene miles de operaciones sospechosas que los bancos reportaron al Tesoro, documenta 2,916 transacciones que fueron recibidas o enviadas por Vitol durante los primeros meses de 2014.

El Standard Chartered Bank tenía en la mira a Vitol tras descubrir que hizo negocios en países de alto riesgo para el lavado de dinero como Kazajistán, Kenia y Angola, y porque la firma, una de las mayores distribuidoras de hidrocarburos en el mundo, había violado las prohibiciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos al comprar gasolina a Irán, de acuerdo el SAR enviado por el banco al FinCEN.

Los SAR no son evidencia de una conducta criminal, pero son la forma como los bancos alertan a las autoridades de EU sobre actividades presuntamente irregulares o delictivas y posibles operaciones de lavado de dinero.

Los FinCEN Files permitieron conocer parte de los recursos que se movían entre Pemex y Vitol, porque públicamente la empresa estatal no está obligada a informar sobre los contratos que firman algunas de sus filiales creadas en el extranjero. Una fuente de Pemex explicó que las filiales como MGI Trading no son sujetos obligados de la Ley de Transparencia por lo que no es posible saber si suscribió un contrato que justifique los millonarios pagos reportados como sospechosos en 2014.

Pemex tampoco quiso informar con claridad sobre otros contratos que tiene con Vitol, argumentando que la información es clasificada.

La subsidiaria Pemex Transformación Industrial reconoció que firmó dos contratos: uno en junio de 2018 con Vitol Marketing México S de RL de CV para comprar gasolina y diésel, y otro en abril de 2019 con Vitol Marketing S de RL de CV para la comercialización de turbosina y gasavión, pero se negó a proporcionar las versiones públicas de ambos convenios.

“La información solicitada es considerada como secreto industrial y comercial y, en consecuencia, se trata de información confidencial, al ser información que está directamente relacionada con actividades y estrategias de carácter comercial utilizadas por Pemex Transformación Industrial de forma exclusiva con sus clientes”, dijo la subsidiaria en su respuesta a la solicitud de transparencia.

Quinto Elemento Lab también pidió a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción todos los contratos firmados con Vitol y sus filiales en los últimos diez años, y aunque respondió que “no se identificaron contratos”, la plataforma global Resource Contracts de contratos mineros y petroleros contiene dos contratos de Pemex Exploración adjudicados en agosto de 2014 por 35 años a un grupo de empresas, entre ellas Vitol Energy México SA de CV, para la producción de hidrocarburos en las zonas de Miahuapan y Amatitlán, en Veracruz.

De todas las peticiones hechas para que revelaran sus contratos con Vitol, Pemex sólo ofreció información medianamente detallada de tres contratos firmados por Pemex Etileno, aunque no entregó copias de dichos contratos.

Pemex Etileno adjudicó un primer contrato por un millón 413 mil dólares a Vitol Inc. en diciembre de 2017 para el suministro de etano en la terminal de Pajaritos, en Coatzacoalcos. Vitol Inc. es la unidad estadunidense de la compañía europea que confesó al Departamento de Justicia haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex.

En febrero de 2018 dio un segundo contrato que fue ampliado a nueve millones 930 mil dólares para la compra de 29 mil toneladas de etano, de acuerdo con el finiquito del contrato firmado Javier Alejandro Aguilar Morales, como apoderado legal de Vitol Inc. Aguilar, un mexicano residente de Houston, es señalado por la justicia estadunidense de haber sobornado a los funcionarios de Petroecuador.

El tercer y más jugoso contrato fue por 231.3 mdd y fue firmado en junio de 2018 por el mismo apoderado de Vitol Inc. Originalmente ese contrato lo ganó la holandesa Sabic Petrochemicals BV pero desistió y el contrato se lo quedó Vitol.

En abril de 2018, Pemex Procurement International Inc (PPI), filial de Pemex en Texas, lanzó un concurso para comprar etano en el que Sabic resultó ganadora. Inesperadamente, la empresa holandesa retiró su propuesta y sin dar más explicaciones hizo llegar una carta a Pemex en la que notificó que no aceptaba los términos y condiciones del contrato.

Tres días después, Pemex envió un oficio a Aguilar Morales en el que le pidió ajustar su propuesta para asumir el precio de la propuesta ganadora. Al día siguiente, el apoderado de Vitol aceptó a nombre de la empresa y le envió la nueva propuesta económica, según los documentos internos de Pemex a los que Quinto Elemento Lab tuvo acceso.

El nuevo escándalo de corrupción que se destapó este mes en la Corte del Distrito Este de Nueva York amenaza con salpicar tanto a funcionarios del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto como de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Vitol admitió que sus representantes pagaron más de 2 millones de dólares a funcionarios de México y Ecuador, y más de 8 millones en Brasil, a cambio de información confidencial para ganar contratos.

El Acuerdo de Procesamiento Diferido que alcanzaron las autoridades de EU con Vitol para que confesara sus crímenes y aceptara pagar multas por 163 millones de dólares no identifica a los funcionarios de Pemex que recibieron los sobornos. Vitol dice que usó a un ciudadano de Curazao para que pagara facturas falsas hechas en México a nombre de las empresas vinculadas con los funcionarios que se quedaron con el dinero. Directivos de Vitol y de Pemex no estuvieron disponibles para comentar sobre el caso.

(Diego Navarrete contribuyó en la elaboración de este reportaje)