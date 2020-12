El INER está al 100% de ocupación; suma 600 muertos desde el inicio de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cossío Villegas” (INER), donde ingresan únicamente casos graves de covid-19, se ha atendido a mil 700 pacientes en lo que va de la pandemia, con poco más de 600 decesos, informó su director general, Jorge Salas Hernández.

Del total de personas hospitalizadas, mil 12 han sido dados de alta y terminan su recuperación en su domicilio, con vigilancia médica a distancia. Actualmente hay 170 pacientes, de los cuales 113 están intubados y, aun con la ampliación de 20 camas recientemente, está al 100% de ocupación, agregó.

En videoconferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director del INER invitó a los capitalinos a quedarse en casa, usar cubrebocas, guardar sana distancia y evitar la convivencia familiar en esta época “por amor a la vida, por amor a nuestros familiares y por amor a todo mundo”.



Salas Hernández explicó que desde el inicio de la pandemia el Instituto --ubicado en la zona de hospitales, al sur de la Ciudad de México-- fue reconvertido a Hospital covid, pero sólo recibe “casos graves, complejos para su diagnóstico y atención” y que deben ser hospitalizados, es decir que no hace medicina ambulatoria.



El directivo explicó que el criterio de ingreso al INER es presentar “insuficiencia respiratoria grave o muy grave, esto quiere decir que muchos de los casos prácticamente a las pocas horas tienen la necesidad de ser intubados y algunos --menos casos-- tienen otras terapias, como una oportunidad de ver si con eso pueden salir adelante y no requerir intubación y ventilación mecánica. Algunos mejoran, otros no, y tienen que ser intubados”.

En el Instituto, dijo, “somos la gran terapia intensiva del país porque la infraestructura hospitalaria lo permite, por el equipamiento médico que tenemos y por la plantilla de trabajadores, y también hemos sido muy apoyados para tener contrataciones temporales de personal”.





Personal del INER, “máximo esfuerzo”

El también coordinador de las Guías Mexicanas de Asma añadió que actualmente hay 3 mil 486 trabajadores “dedicados única y exclusivamente a la atención de covid… obviamente esta plantilla está dando su máximo esfuerzo y logrando que muchos de estos casos salgan adelante”.

Describió que quienes están en contacto con los pacientes deben usar equipo de protección personal especial: uniforme, mascarilla y careta para evitar el contacto con el virus, por lo menos ocho horas. “Esa situación les genera deshidratación, agotamiento, algunas lesiones en la cara”. No obstante, dijo, “aun así la gente yo la veo con esa gran responsabilidad y el ánimo de seguir adelante”.

Salas Hernández reiteró que el INER está al 100% de su capacidad, por lo que llamó a la gente “a trabajar en conjunto para que no se tenga que llegar a esta situación crítica de gravedad en la enfermedad, sino que desde casa podamos evitarla”.

Articulista, docente y conferencista internacional, recordó que la temporada invernal se asocia a diferentes tipos de infecciones, principalmente respiratorias, causadas por diferentes virus. Y fue claro: “Si tenemos convivencia con varias personas, la transmisión de virus y, por supuesto covid, aumenta el riesgo, es mucho mayor”.

Luego subrayó que con el covid-19, “cuando tiene un comportamiento con complicaciones y de gravedad, la mortalidad es alta comparada con otras infecciones respiratorias”, y se da no sólo en los pacientes del INER, sino de todos los hospitales.

Por último, Salas Hernández reiteró el llamado: “Invitamos a la gente a que se cuiden, a quedarse en casa, a usar el cubrebocas. A evitar, por este año, por favor, la convivencia familiar en estas épocas, a los amigos sólo saludarlos a distancia y, como lo estamos diciendo, por amor a la vida, por amor a nuestros familiares y por amor a todo mundo, cuidemos nuestra salud y la de los demás”.