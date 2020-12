AMLO anuncia que buscará un mecanismo para garantizar que el Tren Maya no se privatice

ESTACIÓN LACANDÓN, PALENQUE, Chis, (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el próximo domingo 20 empezará a buscarse un mecanismo para que el Tren Maya no se privatice ni se concesione después de que él concluya su gobierno. Además, se analizará cómo va a operar y se determinará su autosuficiencia.



En el marco de su visita a Palenque para supervisar el primer tramo de la construcción del Tren Maya Palenque-Escárcega, de más de 230 kilómetros, López Obrador acudió a la ranchería Miguel Hidalgo, también conocida como Estación Lacandón, entre Chiapas y Tabasco.



Ahí señaló que el tramo en el que trabajan las empresas Mota-Engil México y SAPI de C.V., en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V., Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A., se avanza en tiempo y forma, por lo que calcula que en año y medio lo tendrán concluido y van a cumplir “en tiempo, en calidad y presupuesto”.



El Ejecutivo agradeció el trabajo de las empresas y puso énfasis en la importancia que tiene la construcción de este tren, porque, subrayó, va a integrar al sureste mexicano, a los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.



Para López Obrador, esta obra significa mirar hacia el sur, pues en gobiernos anteriores fue una región olvidada. “Es la obra más importante en mucho tiempo”, abundó.

Es un acto de justicia que la inversión venga al sureste, para que ya no se tenga más la paradoja de ser una región rica con un pueblo pobre. Y por eso tienen que seguir con estas obras hasta concluirlas y terminarlas en beneficio del pueblo, soltó.



La obra del Tren Maya, acotó, ayudará mucho para facilitar la comunicación de un estado a otro. Y podrán viajar para trabajar y trasladar sus productos, llevar ganado, frutas, lo que se produce en esta región del sureste.



Con el tren maya, insistió, se tiene esa posibilidad: habrá transporte de carga, y está demostrado que el transporte en ferrocarril es más barato que en camiones o tráileres.



De acuerdo con el tabasqueño, otro sector importante a detonar será el turismo, “pues ya quisieran en otras partes del mundo tener esta riqueza arqueológica y cultural que tiene en el sureste el Mundo Maya, como las zonas de Palenque, Kalakmul, Tulum, Chichen Itzá, Kobah y otros”.



López Obrador se manifestó entusiasmado por esta magna obra y lanzó: “no hay nada que pueda impedirla”.



También celebró que habrá fuentes de empleo para la gente que vive por donde pasará el Tren Maya, “y es muy importante el que haya trabajo, reactivar nuestra economía”.



Tras agradecer a Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), detalló que el domingo 20 se firmará en Tulum un convenio para definir cómo va a operar el Tren Maya.



Pero, sobre todo, cómo se va a garantizar que no se privatice, “que esté quien esté en el gobierno, no pueda privatizarlo”.



Añadió: “No con el cambio entre la tentación de que 'vamos a concesionar', y empecemos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó”.



Por eso –subrayó-- es importante crear un instrumento para ver cómo se va a cuidar esta obra, “para que siga siendo del pueblo de México, de la nación, y luego cómo va a funcionar, quién la va a manejar, quién la va a operar”.



En un tercer eje se buscará también “que sea autosuficiente, que tenga ingresos propios para que se mantenga años y muchas décadas hacia adelante. De eso hablaremos en Tulum el domingo”, abundó el presidente.



Sobre este primer tramo, se mencionó que se continúa con el desmantelamiento de los viejos durmientes del tren y se hace el terraplén, además de que se rescató la placa conmemorativa de 1950, que por muchas décadas estuvo en boca del Cerro Tabasco, y se pondrá muy cerca de su lugar original para no perder la memoria.



También se desplegó un programa de viviendas para cinco municipios, se instalaron 10 bancos de Bienestar y otros programas de reforestación en la región con Sembrando Vida.



En el acto estuvieron presentes el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y otros miembros del gabinete de López Obrador.