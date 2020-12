"Aprende que cuando el gobernador ya habló, ningún otro puede hablar": Barbosa a reportera

PUEBLA, Pue. (apro).- “Te digo que cuando el gobernador habló, ya ningún otro puede hablar, aprende eso, por favor, no preguntes”, respondió el gobernador Miguel Barbosa a una reportera en uno más de sus exabruptos contra los medios de comunicación.

La Red de Periodistas de Puebla reprobó esa sentencia emitida por el mandatario poblano contra la reportera Alba Espejel, de ‘El Sol de Puebla’, y lo calificó como un acto de censura y violencia de género.

“Repudiamos el acto de censura y de violencia de género del gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, en contra de @albaesli, reportera de @elsoldepuebla1, quien realizó una pregunta en la rueda de prensa matutina. Exigimos que el mandatario evite este tipo de prácticas violentas”, publicó la Red en su cuenta Twitter.

La declaración de Barbosa ocurrió cuando la reportera de ‘El Sol de Puebla’ pidió que el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, diera más detalles sobre un conflicto ocurrido ayer en Tecamachalco por la demolición de una escuela, del que ya había hablado antes el gobernador en la misma rueda de prensa.

Antes de que Méndez Márquez pudiera responder, Barbosa Huerta reclamó a la reportera: “Te digo que cuando el gobernador habló, ya ningún otro puede hablar, aprende eso, por favor, no preguntes”. Y ya no permitió que su colaborador diera “más detalles” sobre el conflicto social en Tecamachalco.

Presidentito del PES

En la misma videoconferencia, el mandatario arremetió contra el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Eric Hugo Flores, instituto político que formó parte de la coalición Juntos Haremos Historia --que lo postuló por la gubernatura en los comicios de 2018 y 2019-- y lo calificó de “presidentito, chiquito, como su partidito”.

La víspera, Flores ofreció una rueda de prensa en Puebla, junto al diputado federal Fernando Manzanilla, en la que aseguró que ninguno de los diputados locales del PES sería propuesto para la reelección, porque “traicionaron” los principios de la agrupación política. Esto generó la reacción de Barbosa.

“El educadito de Hugo Eric Flores vino a Puebla, engalladito, y es la opinión de un presidentito, las opiniones de Hugo Eric son las opiniones de un presidentito”, expresó.

Dijo que el PES buscaba mantener su registro con una reforma electoral que le permitiera formar parte de una coalición electoral, pero como no se pudo, ahora difícilmente mantendrá su registro. “¿Y ahora, quien lo salvará?”, cuestionó, para luego decir que sus reclamos a este partido no pueden considerarse una traición, al contrario, dijo, el PES se colgó de su trabajo para obtener diputaciones.

“A mí que no venga a decirme cosas acá de malagradecido, no, no, no, yo no tengo que agradecerle nada, por el contrario, el PES se colgó del trabajo de nosotros para que hubiera nombres con cargos públicos a su favor”, expresó.

“Los diputados nunca fueron del PES, que no les diga traidores, siempre fueron de Morena”, recalcó al referirse a quienes fueron candidatos por la coalición en los comicios de 2018.

Y más: “Yo conozco al presidentito, es chiquito, es así chiquitito, es parte de las coyunturas políticas, no representa a nadie, ni a un sector religioso de la sociedad. Que no vengan a pasarse de listos acá en Puebla, a querer ofender al gobernador, el presidentito Hugo Eric, chiquito como su partidito”.

Igual, Barbosa censuró al diputado federal Fernando Manzanilla, a quien acusó de ser “conspirador” y “brujo”, y sostuvo que tenía que ver más con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) que con el PES.