Ocupación hospitalaria en BC pasó de 34 a 60% en un mes

MEXICALI, BC. (apro).- En un mes la ocupación hospitalaria por covid-19 pasó de 34 a 60% en la entidad, y ayer se reportaron 19 decesos, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien aclaró que el virus no se acabará por “obra del espíritu santo”, sino aplicando responsablemente las medidas preventivas.

Durante su informe, este miércoles, el funcionario estatal detalló que las personas intubadas en la entidad pasaron de 100 hace un mes a 174 el martes 1.

A su vez, el gobernador Jaime Bonilla Valdez precisó que Baja California se mantendrá en semáforo naranja toda la semana, y serán ambos gobiernos, federal y local, los que determinen su paso al rojo. “Hay que tener micho cuidado con el repunte que estamos teniendo. Si no nos cuidamos nos vamos a rojo”, subrayó.

Y Pérez Rico expresó: “Las curvas epidémicas no bajan solas, no bajan por obra del espíritu santo… tienen que sumarse a la lucha, que la sociedad sea corresponsable, no somos bebitos”.

Los comentarios de ambos funcionarios fueron porque el estado pasó de 34 a 60% de ocupación hospitalaria en un mes, producto del rebrote.

“Mexicali va en ascenso, pues ya tiene 354 nuevos casos activos y hubo dos muertos ayer; Tijuana cuenta con 264 casos activos y 13 muertos en un día; Ensenada 174 activos y cuatro fallecidos el día de ayer, mientras que Rosarito tiene 10 casos activos, San Quintín 22 y Tecate nueve activos”, detalló Pérez Rico.

En cuanto a los menores de edad, el estado cuenta con 50 casos positivos de covid, de los cuales 10 han fallecido a lo largo de la pandemia.

El titular de Salud insistió en la aplicación de las medidas preventivas para frenar al coronavirus, como el uso del cubrebocas, sana distancia, lavado constante de manos, y evitar posadas y reuniones numerosas.

“Si sobrevivimos diciembre y enero, ganaremos la segunda batalla que es el rebrote. Y la vacuna en el primer trimestre ya la estaremos aplicando de manera más generalizada”, dijo.

Por otra parte, este miércoles arrancó el Programa Paisano, Paisana, que es el recibimiento con medidas tributarias y de apoyo físico a mexicanos que viven en Estados Unidos y vienen al país a pasar las fiestas navideñas.