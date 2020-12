“Es falso” que se ocultaran cifras sobre covid-19 en la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desmintió la información publicada este lunes por The New York Times, respecto a que el gobierno tergiversó las cifras sobre la gravedad de la pandemia de SARS-Cov-2, causante de covid-19 en la capital del país.

“Es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado. Entonces están buscando un esquema de confrontación y lo que decimos es, pueden publicar cualquier cosa, pero sí decimos que es importante que se dé nuestra versión y está sustentada en un documento de un correo electrónico que envía la Secretaría de Salud”, señaló en la conferencia de prensa matutina de este lunes.

Desde su perspectiva, durante toda la pandemia han buscado diferencias entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México.

“Están totalmente equivocados porque ha habido una comunicación permanente. En diciembre dijimos que las políticas del gobierno de la ciudad estaban adecuadas a la Ciudad de México, no es lo mismo hacer una definición general para toda la República que hacer una definición de acciones para la Ciudad de México, pero hemos estado siempre en coordinación con el gobierno de México. No existe esa diferencia”, aclaró. Sheinbaum aseguró que en el gobierno capitalino han sido muy responsables en la atención a la pandemia, le han dado un seguimiento diario, realizaron acciones importantes en la ciudad y también “con mucha sensibilidad hacia la ciudadanía” y cuando se tuvo que declarar el semáforo rojo, se hizo, afirmó.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Atendemos la emergencia en semáforo rojo y seguimos trabajando. Recuerda las cinco reglas. Quédate en casa y no hagas fiestashttps://t.co/J9PK66YndQ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 21, 2020

“Previamente, sabiendo que venía el incremento de las hospitalizaciones, tomamos la decisión, incluso el propio presidente hizo un llamado a los habitantes de la ciudad y nosotros decidimos mostrar que estábamos en alerta por covid-19 y lo que es más, más importante hoy pues es este llamado a la ciudadanía porque no solo es un asunto de gobierno, como siempre lo hemos dicho, pero aquí tiene que haber participación ciudadana en el control de la pandemia”, indicó.

Rechazó entrar en una polémica con The New York Times, porque tienen derecho a publicar, pero consideró importante dar a conocer la información que el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México, Iván Escalante, le envió a la reportera y “que no se muestra ahí”.

Entonces, añadió, “hay libertad de expresión, pero sí es muy importante que se diga la verdad”.

— ¿Entonces, usted afirma que no hubo una reducción de las cifras de dos de estos diez indicadores para retrasar en la Ciudad de México la declaratoria de semáforo rojo? –le preguntó una reportera.

— El viernes pasado, ya conociendo que estábamos en semáforo rojo, fue que lo informamos a la opinión pública. Sin embargo, hace 15 días, antes de ese viernes, para nosotros era fundamental, además lo hacemos diario, que la ciudadanía supiera que estaba aumentando la capacidad hospitalaria y que era muy importante tomar una serie de medidas adicionales.

“Entonces, por eso vino una campaña muy, muy intensiva para que la gente se quedara en casa y tuviera todos los cuidados indispensables bajo el crecimiento de los contagios en la pandemia, pero no se falsea ningún número”, aseveró.

Al contrario, explicó, han sido completamente transparentes. “Todas las noches publicamos el número de hospitalizaciones. Publicamos mucho más números que los que se publican a nivel federal, el número de pruebas que hacemos, el porcentaje de positividad y lo que estamos haciendo hoy es un llamado a la ciudadanía, de manera muy importante, a cumplir con todas las indicaciones del semáforo rojo”.

Asimismo, comentó que si lo que quieren es que repriman o multen a la población, no lo van a hacer, porque está convencida de no poner a policías a perseguir a la gente por no usar cubrebocas.

“Eso se hace en otros estados de la República, aquí no. Aquí, convencemos y la ciudadanía ha estado participando en la medida de sus posibilidades”, destacó.

Y subrayó que puede haber en el mundo muchas economías que puedan tener economías en condiciones distintas, pero en México hay gente que vive al día todos los días y por eso, afirmó, se han dado apoyos de manera directa a la población.

¿Qué publicó The New York Times?

En un artículo escrito por Natalie Kitroeff, The New York Times publicó este lunes que el gobierno de México tenía datos sobre la rápida propagación del virus SARS-CoV-2 en la capital del país, que las hospitalizaciones saturadas y los ventiladores se estaban agotando, pero decidió ocultarlo a los capitalinos.

Aseguró que el gobierno usó números más bajos en dos áreas críticas para hacer su evaluación sobre el cierre de actividades por el aumento de contagios: el porcentaje de camas de hospital con ventiladores que estaban ocupados y el porcentaje de resultados positivos de las pruebas de covid-19.