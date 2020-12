Tras burlas de AMLO, Vicente Fox sale en defensa de Joaquín López-Dóriga

CIUDAD JUÁREZ (apro).– Con dos publicaciones en Twitter, el expresidente Vicente Fox salió en defensa de Joaquín López Dóriga, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, usara un dibujo hecho por el monero Hernández para referirse a las críticas que hace “la prensa fifí” a sus acciones.

En un primer tuit, el también expresidente de Coca Cola México escribió: “Joaquín, siempre contigo. Sigue haciendo tu periodismo objetivo y profesional. La verdad siempre y por encima de todo. Saludos”.

Joaquín, siempre contigo.

Sigue haciendo tú periodismo objetivo y profesional.

La verdad siempre y por encima de todo.

Saludos, https://t.co/LrZXVwBL8v — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 22, 2020

Luego, López-Dóriga compartió un video de 45 segundos en el que se refirió, de manera airada, a los dichos del presidente: “Yo nunca me he burlado de usted, presidente, pero usted de mí sí. ¿Ya nos vamos a llevar así? Para saberlo. Yo ya lo sé, ya vi la campaña que lanzó, tanto Jesús Ramírez como Jenaro Villamil en mi contra”.

Y agregó: “¡Que me hacen los mandados! ¿Sí? Me hacen los mandados, porque yo tengo 52 años en esto y voy a seguir y no me van a callar, ni con esto ni con ninguna acción punitiva del gobierno en mi contra. Así de claro, ¿si? Y así lo dejo por hoy, el tema”.

Al respecto, Fox señaló: “Bravo Joaquín, así se habla. Todo México estamos contigo. Un gran YA BASTA! De burlas, ataques, errores y destrucción. SE ACABO! Da vergüenza un presidente así!”

Bravo Joaquin, así se habla.

Todo México estamos contigo.

Un gran YA BASTA! de burlas, ataques, errores y destrucción. SE ACABO!

Da vergüenza un presidente así! pic.twitter.com/aMQhM5jVIw — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 23, 2020

¿Qué pasó entre AMLO y López Dóriga?

En la conferencia de prensa de la mañana del 22 de diciembre, López Obrador cantó, como si fuera una consigna: “AMLO, malote, regrésame el chayote”, como se leía en la pancarta cargada por un personaje caricaturizado de Joaquín López-Dóriga, en un dibujo elaborado por el monero José Hernández para MonoSapiens publicado en junio en la Revista Proceso.

La burla del presidente surgió después de que una reportera le preguntara si realizaría una gira por las colonias de la Ciudad de México, programada para la última semana del año 2020, a lo que el mandatario respondió que la suspendió y señaló que lo hizo para evadir las críticas de los conservadores y de la prensa fifí.

“Consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí, para cuestionarnos ¿no? Porque no les gusta nada de lo que hacemos”, indicó y ahí aprovechó para burlarse de López-Dóriga.

“Es como una caricatura que vi ayer de Hernández. ¿Por qué no la pones? Que es buenísima”, resaltó y cuando la pusieron en la pantalla, coreó, como si fuera consigna: ‘AMLO, malote, regrésame el chayote’. Ya quítenla. Entonces, bueno, hay libertad ¿verdad? Esto no es ningún insulto. Pero hay libertad tanto de cuestionamiento de crítica como para el ejercicio de la réplica. Bueno. ¡Qué viva la libertad!”