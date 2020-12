Jorge Alcocer habría preferido no revelar la identidad de los primeros vacunados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que habría preferido que no se difundieran las identidades de los primeros funcionarios de la salud que recibieron la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se transmitió en vivo la vacunación de los primeros beneficiados, quienes fueron identificados con nombre, apellido y cargo.

Desde el Hospital General de México “Gerardo Liceaga” el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, difundió la colocación de la vacuna a la jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Doctor Rubén Leñero de la Ciudad de México, María Irene Ramírez, de 59 años.

Después, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó desde el 4to Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 17 Zona Militar, en Querétaro, donde se vacunó a María del Rosario Lora López, enfermera especialista que trabaja en el Hospital General Regional 2 El Marqués, del IMSS.

Desde Toluca, el coordinador de Salud el Estado de México, Carlos Aranza Alanís, presenció la vacunación del Mayor médico cirujano Daniel Díaz Domínguez, jefe de medicina interna del Hospital General de la zona y responsable del hospital 100% covid-19.

“Hubiera preferido, pero esa es una posición muy personal, preferido que no se conociera el nombre de los vacunados. Finalmente, en México y en todos lados se llega a eso y ustedes saben cómo hacerlo y ustedes tienen esa libertad y adelante”, indicó, ante la petición de una reportera para que los inoculados presentaran su testimonio.

Comentó que es un gran logro alcanzar a tener una vacuna en menos de un año. “Es una cosa inédita”, algo que “nadie hubiera esperado” y ahora ya se tienen 13 vacunas listas que han cumplido con la fase 3, donde se ha probado, desde el laboratorio, animales, individuos sanos, ensayos en condiciones reales, ligadas a edad, comorbilidades, etcétera.

Es una necesidad social, de salud y económica lograr que tengamos ese bienestar”, indicó.

Reacciones alérgicas serían entendibles

En ese sentido, advirtió que sería entendible que se diera una reacción a la vacuna, aunque recordó que hay una baja proporción. Luego advirtió a los medios: “Espero que no estén ustedes buscando eso como nota”.

Destacó que la mayor parte de la población mexicana está ansiosa y ve favorable la vacuna porque va ayudar, aunque no resolverá la problemática de las infecciones virales y los problemas de salud.

“No hay duda que existe una esfera un tanto difícil de ubicar en esta pandemia que es el temor a las vacunas. Pero esto es mínimo en nuestro país, afortunadamente, porque se conoce, en general, que lo que viene de estas campañas, ideas, sobre lo que es no vacunarse no están sustentadas y están claramente identificadas ahora con el júbilo, yo me atrevo a señalar, el júbilo de que ya viene la vacuna. La población lo recibe y en la práctica lo exige”, admitió.