Primera vacuna fue aplicada en el brazo equivocado, según manual del propio gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La primera dosis de la vacuna contra el covid-19 elaborada por Pfizer/BioNTech fue aplicada en el brazo derecho, no en el izquierdo, como lo estableció la reglamentación de la primera capacitación de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, realizada el 17 de diciembre pasado.

Fue este 24 de diciembre, en el arranque de la vacunación contra el covid-19, que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se percató de ese detalle cuando inocularon a la jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Doctor Rubén Leñero, de la Ciudad de México, María Irene Ramírez, de 59 años.

Hoy, 24 de diciembre, inicia la vacunación contra #COVID19 en México y cambia el manejo de la epidemia con una luz de esperanza; ya tenemos un instrumento de protección efectivo. 1/2 pic.twitter.com/nfQIxAHIRz — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 24, 2020

Pero quienes sí se dieron cuenta fueron las redes sociales que ilustraron sobre este particular.

La vacuna se aplica en el brazo izquierdo y es obligatorio el uso de guantes. Por lo menos para la foto lo hubieran hecho bien, ni para eso sirven. Por lo demás es una excelente noticia que el personal de salud los empiecen a proteger — LaurauD83DuDE37 (@LauraHdez119) December 24, 2020

La vacuna se debió aplicar en el brazo izquierdo porque así lo determinó el manual para la capacitación del personal que estaría inyectando esta vacuna, en el quinto punto de los protocolos.

No hay diferencia

No obstante, especialistas consultados por Infobae, restaron importancia al hecho porque, afirmaron, no hay gran diferencia, a menos que los pacientes tuvieran algún implante o se presentara alguna indicación en lo particular. Añadió que nada justicia recomendar un brazo sobre el otro.

La recomendación de usar el brazo izquierdo sobre el derecho es porque la mayoría de la población es diestra para no incomodar a los pacientes, le dijo a El Universal el doctor Abraham Oliver, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).