Confirman repunte en ocupación hospitalaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, reconoció que tener el 15% de disponibilidad hospitalaria para pacientes de covid-19 es una situación crítica, pero aseguró que la disponibilidad de la atención médica para potenciales enfermos se incrementa día con día.

De ese modo, en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19 en México, confirmó que se tuvo un repunte de 2% en la ocupación hospitalaria por covid-19 en el país, con lo que se eleva a 84% en las casi mil hospitales reconvertidos para atender a enfermos.

“Cuando hablamos de 18 mil 603 pacientes hospitalizados al día de ayer, 27 de diciembre, es el total que se encontraba ocupando alguna cama, ya sea de hospitalización general o paciente crítico a nivel nacional”, explicó.

Por otro lado, recordó que el ISSSTE abrió otro hospital en Tláhuac, inicialmente con 30 camas y rápidamente las incrementó a 120 camas, o el IMSS ha tenido incremento de camas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y asignado otras áreas covid-19 con el apoyo de otros hospitales del Estado de México, principalmente en el municipio de Texcoco.

También añadió a Pemex que está haciendo una readecuación para incrementar su capacidad que es poca, con los dos grandes hospitales que tiene en la Ciudad de México y el convenio con los hospitales privados que sigue vigente para la atención de padecimientos no covid-19.

“Por eso es muy dinámico. Todos los días hay más camas, pero también hay más hospitalizaciones. Por eso nos hemos mantenido en ese porcentaje de 15 o 16% de disponibilidad y esperemos que la estrategia de haber disminuido la movilidad se vea reflejada en una semana más con al menos una estabilización del incremento diario de hospitalizaciones”, añadió.

Al ser cuestionado sobre estudios con proyecciones para México de tener disposición de 10 mil camas, el especialista comentó que “muchas veces esos modelos se hacen con datos desactualizados”, porque una cosa es lo que se ve el día a día con las expansiones, con los reportes diarios y otra cosa son los datos abiertos actualizados periódicamente.

“Estos modelos de tratar de estimar que es lo que va a pasar en los próximos días o en las próximas dos semanas es algo que un equipo está trabajando que se llama ‘predicción inmediata’, qué es lo que puede estar pasando en los próximos días y aun en estos modelos se cree que con los componentes que tenemos de crecimiento lleguemos a este pico máximo hasta el 10 de enero que es cuando se declaró el semáforo rojo y la estrategia”, añadió.

Por eso, resaltó, la estimación de disponibilidad de camas de hoy será diferente a la de mañana o próximos días, como para el 31 de diciembre que tienen una estimación diferente.

“Los pacientes cuando llegan y los hospitales están saturados, lo que se promueve es que se estabilicen si llegan en una condición de gravedad y se promueva la regulación entre unidades hospitalarias. Entonces sí, lo que tenemos pues más de 250 o 300 atenciones diarias y eso implica alrededor de 70 u 80 traslados”, indicó y admitió que es mucho trabajo de coordinación.

Además, aceptó que sigue habiendo defunciones en casas, por lo que llamó a la población para que tome en cuenta que el inicio de síntomas es clave, pues si además se es una persona de alto riesgo o con comorbilidades, deben tener una valoración médica para obtener una atención más oportuna.

“Pero si hay una percepción de que no voy al hospital porque me va a ir peor, porque no quiero estar buscando un lugar, lo peor puede que llegue el momento en que las horas de espera se hagan más difíciles, mejor utilizarlas en una estabilidad que en un momento muy crítico y mejor que se evalúen tempranamente”, señaló.