AMLO prevé lleguen a México un millón de vacunas en enero; cancela viaje a Palenque

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en enero llegarán alrededor de un millón de vacunas contra el covid-19.

En su rueda de prensa matutina detalló que el 4 de enero desembarcarían 53 mil vacunas destinadas al personal médico de los estados del país; mientras que el 11 del mismo mes, llegarían a México 436 mil 800 dosis; más un segundo cargamento con más de 436 mil vacunas, programado para el 25 de enero.

Dichas dosis serán producidas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.

Eso no es todo, pues de enero a marzo también se comenzará a recibir parte de las 8 millones de vacunas de la compañía Moderna que solo consta de una aplicación y no requiere de temperaturas tan bajas, de forma que esta vacuna sería aplicada al segundo grupo prioritario que consta en adultos mayores.

Posteriormente se dará la atención a enfermos crónicos, mientras que el siguiente grupo vulnerable en recibir la vacuna, será el personal educativo de los estados en verde que regresen a clases presenciales en los siguientes meses.

En este sentido, López Obrador hizo un llamado para el personal de salud de país a unirse a las brigadas médicas para atender a pacientes de covid-19.

Por otra parte, el mandatario decidió cancelar su habitual viaje a Palenque, con el objetivo de atender la emergencia sanitaria.

"Ya tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos, tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos", acotó.